Noul primar din Chisinau: Lupta impotriva Justitiei din Romania va face foarte mult rau regiunii

"Lupta cu Justitia va face foarte, foarte mult rau nu doar romanilor, Romaniei, dar si intregii regiuni, Europei. Iata de ce as indemna intreaga clasa politica sa se patrunda de gravitatea acestor demersuri ale guvernarii de la Bucuresti, sa inceteze sa se mai lupte, sa mai bata in Justitie", a declarat Andrei Nastase, marti, la Europa FM.Acesta a adaugat ca gesturile PSD si ALDE de a ataca Justitie par inspirate din actiunile comise de oligarhii care conduc Republica Moldova."Regretul meu este si mai mare pentru ca practicile care sunt puse astazi in aplicare la Bucuresti sa stiti ca au fost preluate de la Chisinau si regretul meu este ca nu am fost auzit atunci cand anume la Chisinau se produceau aceste ilegalitati, cu Curtea Constitutionala pe post de bata", a adaugat Nastase.Andrei Nastase, liderul Platformei Demnitate si Adevar din Republica Moldova, a fost ales primar al Capitalei Republicii Moldova duminica si va avea un mandat de un an. Vezi si Mesajele politicienilor romani dupa victoria lui Andrei Nastase. Niciun cuvant de la PSD