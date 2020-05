Cum a fost Barcelona la un pas sa il piarda pe marele Andres Iniesta

Ziare.

Clubul iberic Albacete i-a oferit tatalui lui Iniesta un contract pe masa in anul 1996 pentru pustiul sau care pe atunci abia implinise varsta de 12 ani. Un contract pe care Jose Iniesta Lujan l-a refuzat si si-a dus copilul la Barcelona . Iar de atunci, totul este poveste.Cotidianul catalan Sport i-a dedicat un amplu material sambata lui Iniesta, in care a povestit si aceasta intamplare din tineretea sa. Albacete i-a pus pe masa lui Iniesta un contract pe 6 iunie 1996, imediat dupa ce acesta a impresionat intr-un turneu de copii.In contractul de mai sus, Albacete ii promitea primul salariu cand va juca zece meciuri de minimum 45 de minute la echipa de seniori. Tatal lui Andres a refuzat si mai apoi l-a dus pe Iniesta la La Masia, celebra academie a Barcelonei pentru juniori Iar Iniesta si-a pus amprenta incredibil in jocul Barcelonei, castigand 32 de trofee in 16 sezoane, bifand 674 de meciuri, marcand 57 de goluri Jucatorul catalan a strans si 131 de selectii in nationala Spaniei, cu 13 goluri, unul fiind epocal, golul victoriei din prelungiri cu Olanda in finala CM 2010. Este si dublu campion european, in 2012 si 2016.Iniesta mai joaca si acum fotbal, la Vissel Kobe, in Japonia.D.A.