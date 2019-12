Andy Murray rateaza Australian Open

Ziare.

Potrivit agentului sau, Matt Gentry, accidentarea din zona muschilor pelvieni pe care a suferit-o in Cupa Davis la mijlocul lunii noiembrie, nu s-a vindecat pe cat de repede se astepta."Din nefericire, accidentarea aceasta este mai grava decat ne gandeam si ca masura de precautie am decis sa ma refac complet inainte de a reveni pe teren. Am muncit atat de mult pentru a reveni la cel mai bun nivel al meu si sunt trist ca nu voi putea juca la Australian Open in ianuarie", a spus Murray, castigator a trei titluri de Mare Slem.Andy Murray (32 ani) nu va face parte nici din echipa britanica pentru prima editie a ATP Cup (3 - 12 ianuarie).Murray a fost la un pas sa-si incheie cariera la inceputul acestui sezon, insa a revenit in competitiile de simplu in luna august, dupa interventia chirurgicala la sold, cucerind primul sau trofeu dupa doi ani, in turneul de la Antwerp (Belgia), unde l-a invins in finala pe elvetianul Stan Wawrinka.Dupa ce a jucat un singur meci pentru Marea Britanie la turneul final al Cupei Davis, desfasurat la Madrid, din cauza unei probleme inghinale, Murray spera sa-si recapete forma fizica inaintea startului primului turneu de Mare Slem din 2020 (la Melbourne ).