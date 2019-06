Andy Murray castiga primul trofeu ATP dupa revenirea in tenis

Ziare.

Britanicul dublu campion la Wimbledon a facut pereche aici la Londra cu Feliciano Lopez din Spania, omul care tot duminica a castigat trofeul si la simplu, dupa o finala obositoare cu Gilles Simon din Franta, scor 6-2, 6-7, 7-6, dupa circa 3 ore de joc.Murray si Lopez au castigat finala in fata cuplului Ram/Salisbury, scor 7-6, 5-7, 10-5, dupa o ora si 52 de minute de meci.Momentul vine dupa ce pe 10 ianuarie, Andy Murray isi anunta retragerea definitva din tenis, cu lacrimi in ochi, la conferinta de presa ce a urmat esecului cu Roberto Bautista Agut la Australian Open , meci de 5 seturi.Murray a fost supus unei interventii chirurgicale pe 29 ianuarie, o operatie de inlocuire de sold practic, a soldului drept.Fostul lider ATP va evolua la dublu si la Wimbledon, in echipa cu francezul Pierre Hugues-Herbert. Britanicul vrea sa joace si la dublu mixt la al treilea Grand Slam al anului, dar nu si-a gasit inca o partenera.