Andy Murray cucereste primul sau trofeu ATP dupa o pauza chinuitoare de aproape trei ani

Revenit de putine luni in circuit, chiar cu rezultate destul de bune, Murray a prins un varf de forma in aceasta saptamana la Antwerp, in Open-ul Europei la tenis. Acolo, duminica, in marea finala, scotianul a trecut de Stan Wawrinka, fost 3 ATP, de trei ori castigator de turnee de Mare Slem.A fost o partida chinuitor de grea pentru ambii oponenti, terminata cu scorul de 3-6, 6-4, 6-4, dupa 2 ore si 28 de minute de joc.Stan era favorit 4 in Belgia si este clasat pe 18 in lume, in timp ce Andy Murray este clasat abia pe locul 243 mondial. Insa dupa acest mare trofeu, Andy va urca incepand de luni pana pe 127, un salt de 116 locuri asadar, dupa cele 250 de puncte obtinute.Murray va fi prezent de saptamana viitoare la turneul de la Basel, Elvetia.46 de titluri ATP are Murray acum in panoplie, ultima data cand Andy ridicase un trofeu se intapla in 2017 la Dubai in martie, cand trecea in finala de Fernando Verdasco din Spania.