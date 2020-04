Andy Murray, suspectat de infectie cu coronavirus: "Am fost bolnav doua-trei zile"

Ziare.

Murray a vorbit intr-un interviu pentru televiziunea CNN si a marturisit ca a fost suspect de infectia cu coronavirus, avand in vedere semnele si simptomele prezente in tabloul sau clinic:"Am fost bolnav pentru doua-trei zile acum vreo luna. Inainte sa inceapa carantina, m-am autoizolat pentru aproximativ o saptamana. Majoritatea oamenilor cu care am vorbit au avut cateva simptome si s-au simtit usor imbolnaviti. Dar e dificil sa stii daca ai avut sau nu virusul. Evident, testele ar trebui pastrate pentru pacientii in stare severa si pentru medicii din prima linie", a punctat scotianul pentru televiziunea americana mai sus citata.Britanicul va participa la editia virtuala a turneului Mutua de la Madrid, in luna mai, fiind repartizat in prima grupa, alaturi de Rafael Nadal , Gael Monfils si Denis Shapovalov.Vom avea si o romanca la acest turneu virtual din capitala Spaniei, e vorba de Sorana Cirstea , repartizata in grupa 2, alaturi de Elina Svitolina, Victoria Azarenka si Johanna Konta.Murray are trei trofee de Mare Slem in palmares, doua la Wimbledon si unul la US Open. Plus doua medalii de aur la JO 2012 si 2016.Vezi si:D.A.