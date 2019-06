Ashleigh Barty spune ca "a fost socata" de un mesaj primit din partea lui Andy Murray: Ce i-a propus scotianul

Ziare.

Ea a invocat faptul ca are deja un program foarte aglomerat la Grand Slam-ul de luna viitoare."Mi-ar placea sa joc dublu-mixt la Wimbledon si am vorbit deja cu cateva jucatoare, insa am fost refuzat de cateva ori deja. Una dintre ele este Ash Barty. Am intrebat-o la Roland Garros si mi-a spus ca nu vrea pentru ca joaca deja simplu si dublu", a afirmat Murray pentru BBC.De altfel, Barty afirma ca a ramas socata cand a vazut propunerea primita din partea lui Andy Murray."Sincer, am fost socata cand Andy mi-a scris. Evident, eram interesata sa joc cu el, dar am luat o decizie. E cea mai dificila decizie din cariera mea, dar era prea mult pentru mine", a afirmat Barty.In schimb, legendara Billie Jean King, ajunsa la varsta de 75 de ani, a anuntat ca este gata sa revina pe teren pentru a juca alaturi de Murray.Totodata, Casey Dellacqua a afirmat ca renunta la retragere pentru a juca impreuna cu Murray. Un mesaj a fost transmis si de CoCo Vandeweghe, care a mentionat ca va juca si accidentata impreuna cu Murray.Andy Murray este extrem de popular printre jucatoare deoarece le-a luat mereu apararea si a luptat pentru egalitatea sexelor.C.S.