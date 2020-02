Drama lui Andy Murray: La ce operatie ar mai putea fi supus si pe ce loc a ajuns in clasamentul ATP

Ziare.

Scotianul, care s-a operat de doua ori la sold, nu si-a facut inca debutul in actualul sezon, ultima sa partida disputata datand din noiembrie 2019.Jucatorul, in varsta de 32 ani, a explica ca aceste ultime luni au fost "foarte complicate si dificile", detaliind planul sau pentru urmatoarele saptamani."Nu am multe certitudini in legatura cu problema mea. Ceea ce trebuie sa fac acum este sa ma pregatesc in urmatoarele doua saptamani, pentru a-mi testa soldul. Sper ca va raspunde bine. Trebuie sa stiu pana la finele lunii urmatoare daca voi putea sa joc sau nu", a spus el.In ianuarie 2019, Murray a fost supus unei interventii chirurgicale pentru a-i fi montata o proteza la sold. Dupa o lunga perioada de recuperare, el a revenit in circuit si a disputat partide de dublu, reusind sa castige titlul la Queen's (Anglia). Ulterior a abordat si meciurile de simplu, impunandu-se in turneul de la Antwerp (Belgia).In cazul in care recuperarea sa va decurge bine, Andy Murray si-ar putea face aparitia la turneul Masters 1.000 ATP de la Miami, luna viitoare.Daca acest lucru nu se va intampla, tenismanul britanic s-ar putea supune unei operatii pentru eliminarea unei osificari heterotopice - o crestere anormala a unui os -, ceea ce il va face probabil sa rateze atat turneul de la Wimbledon, cat si JO de la Tokyo, unde urma sa isi apere titlul olimpic cucerit in urma cu patru ani, la Rio de Janeiro."Nu va fi o operatie care necesita o reeducare lunga, insa nu o voi putea face decat in mai (pentru ca trebuie sa astepte ca osul sa isi incheie cresterea - n.red.), iar apoi voi avea inca sase sau opt saptamani de recuperare, asa ca voi lipsi prea mult timp din acest sezon", a mai spus el.Andy Murray, care ocupa in prezent locul 130 in clasamentul mondial, a castigat trei trofee de Mare Slem si 46 de titluri ATP in cursul carierei sale, valoarea totala a premiilor obtinute din tenis ridicandu-se la peste 60 milioane dolari.