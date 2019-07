Echipa formata din Andy Murray si Serena Williams a inceput cu dreptul turneul de la Wimbledon

Ziare.

com

Murray si Serena, multipli campioni la Wimbledon au castigat sambata in primul tur la mixt, cei doi impunandu-se cu scorul de 6-4, 6-1, intr-o ora si 16 minute, in fata perechii Andreas Mies/Alexa Guarachi (Germania/Chile).In runda a doua, Murray si Williams se vor duela cu echipa Fabrice Martin (Franta) / Raquel Atawo (SUA), cap de serie numarul 14.Tot sambata, Murray a fost eliminat de pe tabloul de dublu masculin, acolo unde a facut pereche alaturi de francezul Herbert, cei doi fiind invinsi de cuplul Mektic / Skugor, ambii din Croatia, scor 7-6, 4-6, 2-6, 3-6.Andy Murray este dublu campion la Wimbledon, la simplu, in anii 2013 si 2016.Serena Williams are 16 titluri de Grand Slam la dublu in palmares, dintre care doua la dublu mixt (Wimbledon si US Open, ambele in 1998) . La simplu, mezina familiei Williams are 7 titluri cucerite la All England Club.Murray a revenit in circuit dupa o accidentare grava la sold, el suferind o operatie in luna ianuarie, cand a si anuntat ca se retrage definitiv din acest sport.Turneul de la Wimbledon este televizat pe EuroSport.