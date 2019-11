30 de ani de la caderea Zidului Berlinului: Apelul facut de Angela Merkel

Ziare.

"Valorile care stau la baza Europei - libertatea, democratia, egalitatea, statul de drept si apararea drepturilor omului - nu pot fi luate de-a gata si trebuie sa fie aparate mereu", a spus Merkel intr-un discurs rostit in Capela Reconcilierii din Berlin, unul dintre locurile in care sambata berlinezii si-au adus aminte de drama divizarii orasului lor de zidul care l-a separat intre 1961 si 9 noiembrie 1989.Sefa executivului de la Berlin a adaugat ca "data de 9 noiembrie ne aminteste ca ura, rasismul si antisemitismul trebuie sa fie combatute".La randul sau, presedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a atentionat, intr-o alocutiune rostita la un memorial de pe Bernauer Strasse din Berlin in prezenta omologilor sai din Polonia Ungaria , Republica Ceha si Slovacia, ca "democratia liberala este contestata si pusa sub semnul intrebarii"."Impreuna cu prietenii nostri, ne amintim cu mare recunostinta evenimentele de acum 30 de ani. Fara dorinta de libertate si curajul polonezilor si ungurilor, cehilor si slovacilor, revolutiile pasnice din Europa de Est si reunificarea Germaniei nu ar fi fost posibile", a afirmat Steinmeier.In timpul ceremoniei, presedintii german, polonez, ungar, ceh si slovac au depus coroane de flori la memorialul ridicat pe Bernauer Strasse.In august 1989, politia de frontiera ungara le-a permis turistilor est-germani sa treaca in mod liber frontiera catre Austria , ceea ce a deschis calea catre caderea Zidului Berlinului, eveniment survenit trei luni mai tarziu.