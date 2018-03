Angela Merkel a fost aleasa cancelar pentru a patra oara, dupa sase luni de negocieri politice la Berlin

Ziare.

Merkel a obtinut 364 de voturi, dintr-un total de 688 inregistrate, din partea deputatilor din Bundestag, camera inferioara a Parlamentului german, informeaza site-ul agentiei Dpa.Pentru a obtine al patrulea mandat, cel putin 355 de deputati, dintr-un total de 709, au trebuit sa voteze.Angela Merkel va fi reinvestita, in mod formal, la ora 12.00 (ora Germaniei) in resedinta oficiala a presedintelui Steinmer, Palatul Bellevue, aflat in centrul Berlinului.Partidele din coalitia de guvernamant din Germania au semnat, luni , acordul pentru formarea unui nou guvern.Documentul de 177 de pagini a fost semnat de Merkel din partea Uniunii Crestin Democrate (CDU), de Horst Seehofer din partea formatiunii bavareze de dreapta Uniunea Social Democrata (CSU) si de liderul in exercitiu al Partidului Social Democrat (SPD), Olaf Scholz. Acesta urmeaza sa preia portofoliul finantelor si postul de vicecancelar, informeaza DPA.Asa-numita "mare coalitie" este aceeasi de dinainte de alegeri si guverneaza din 2013. Atat CDU, cat si SPD au suferit pierderi istorice la alegerile din septembrie anul trecut.Ulterior, SPD si-a anuntat intentia de a trece in opozitie, dar cu alte formatiuni politice au esuat, ceea ce a lasat doar alternativa intre refacerea marii coalitii si organizarea de alegeri anticipate.O noutate controversata a acestui guvern este crearea unui minister german al Patriei (Heimat) , care sa reflecte "stabilitatea culturala" si "radacinile crestine" ale familiei.In limba germana, "heimat" inseamna "camin", un concept care se situeaza intre patrie si pamant si al carui sens a fost deturnat in perioada nazismului.La conducerea sa se va afla Horst Seehofer, presedintele Uniunii Crestini-Sociale (CSU), filiala bavareza (extrem de conservatoare) a Uniunii Crestin-Democrate (CDU) a cancelarului Angela Merkel.