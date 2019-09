Angela Merkel, cancelara imblanzita

Ce mai poate duce la indeplinire actuala coalitie?

Mai bine de o jumatate de ora a durat expozeul larg al Angelei Merkel in materie de politica globala, rostit sub cupola Bundestagului. Vreme de 15 minute a putut fi vazuta, parca cu incetinitorul, cum isi ia avant ca un tigru al politicii globale, pentru a ateriza in cele din urma, franata de mai multe cercuri in flacari ale realitatii germane, mai degraba ca o pisica pe taramul faptelor concrete din tara ei.Atunci cand Merkel, pe post de "lider al lumii libere", incearca sa explice "ce se asteapta de la noi" in chestiunile mari cum ar fi relatiile transatlantice si responsabilitatea Germaniei fata de multilateralism, atunci stie si ea ca actuala coalitie guvernamentala, cu un partner laburist aflat in criza perpetua, nu prea va putea realiza asa ceva. Aceasta fiindca nu doar chestiunea clasica a celor doua procente din PIB alocate inarmarii, potrivit solicitarilor NATO, este un ghimpe in ochii social-democratilor din SPD, indiferent de daunele produse raporturilor cu administratia Trump.Atunci cand Merkel avertizeaza ca Europa trebuie sa "lase o urma" la solutionarea conflictelor de pe glob, ba chiar apreciaza ca trebuie "sa devina mai vizibila" in Siria, SPD o contrazice cu propriile principii. Exact legat de Siria, unde se poarta lupta impotriva Statului Islamic, la Berlin se desfasoara o mare tragedie a coalitiei de guvernamant. In culise se da o lupta acerba legata de prelungirea sau nu a mandatului pentru zborurile de observatie ale aviatiei germane executate in Siria, un mandat care expira la sfarsitul lunii octombrie. "A deveni mai vizibil" inseamna cu totul altceva.De-a dreptul dubios pare anuntul lui Merkel, acela ca Germania "vrea sa-si aduca aportul" astfel incat Libia sa nu devina o a doua Sirie. Ani in sir Germania s-a ferit sa confrunte tarile implicate direct, Italia si Franta, cu efectele luptei ce o duc pentru impunerea intereselor proprii in Libia. Acum insa, cand guvernul interimar sprijinit de ONU se afunda complet in haosul razboiului, Merkel avertizeaza brusc fata de un "nou razboi prin interpusi" si sustine ca impiedicarea acestui razboi "este sarcina noastra". Dar este greu de imaginat ce fapte concrete ar putea rezulta din aceste vorbe cu un astfel de partener de coalitie.Totusi, Merkel nu se mai poate ascunde in spatele SPD cand chiar ea constata ca, din punct de vedere tehnologic, Germania nu mai este la inaltime. "Trebuie sa recunoastem ca asa stau lucrurile", a afirmat Merkel aproape in soapta, cu ochii atintiti spre China.A explicat insa imediat ca protectia climei si digitalizarea sunt chestiunile decisive pentru a asigura prosperitatea viitoare a Germaniei. Numai ca Merkel a abordat aceste doua teme deja la inceputul mandatelor sale de cancelar, in urma cu 14 ani, si multe initiative s-au pierdut pe drum. "Pentru moment, problema nu este lipsa banilor", Germania duce lipsa mai ales de capacitati de planificare, a asigurat sefa guvernului federal.Bani rezultati din plata taxelor si impozitelor se afla asadar berechet la indemana institutiilor guvernamentale. Iar faptul ca nu se prea intampla mare lucru in ciuda acestei bogatii are alte cauze. Sunt aceleasi care vor face sa se piarda probabil pe drum, in lunile ce mai raman coalitiei in functie, si ambitiile de politica externa ale lui Merkel, prezentate cu atat aplomb.