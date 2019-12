Angela Merkel, cea mai puternica femeie si in topul Forbes din 2019, pentru al noualea an consecutiv

Ziare.

com

Jurnalistii de la Forbes au dat publicitatii clasamentul care ia in considerare realizarile femeilor din pozitii de conducere din diferite colturi ale lumii, in politica, afaceri sau divertisment.Merkel s-a remarcat de aceasta data prin "retinerea hotarata, fie ca a fost vorba sa ii faca fata lui Donald Trump ori sa primeasca peste un milion de refugiati sirieni in Germania".Pe locul doi s-a clasat Christine Lagarde, care conduce Banca Centrala Europeana, dupa ce s-a ocupat de Fondul Monetar International si a incheiat anul 2018 pe locul 22.A treia in clasament este Nancy Pelosi, prima femeie care a ajuns presedintele Camerei Reprezentantilor in Stalele Unite. La inceputul lunii decembrie, ea a anuntat ca in Camera Reprezentantilor din SUA vor fi elaborate articolele pentru inculparea presedintelui Donald Trump in cadrul procedurii parlamentare pentru eventuala demitereTanara activista Greta Thunberg, numita personalitatea anului de revista Time s-a clasat pe locul 100 in clasamentul Forbes.