Angela Merkel isi inchide pagina de Facebook, unde o urmareau 2,5 milioane de oameni, dar ramane pe Instagram

"Astazi este ziua in care as vrea sa va multumesc pentru tot sprijinul aratat pe pagina mea de Facebook", a declarat Merkel. "Dupa cum stiti, nu mai sunt presedintele CDU, asa ca voi inchide acum aceasta pagina", spune cancelarul german.Angela Merkel s-a retras de la conducerea Uniunii Crestin-Democrate (CDU), dupa rezultatele slabe inregistrate de partidul sau in alegeri locale, dar a precizat ca isi va duce pana la capat mandatul de cancelar, care se incheie in 2021. Locul ei la conducerea partidului a fost luat de Annegret Kramp-Karrenbauer.Merkel le-a multumit celor care ii urmaresc pagina de Facebook si le-a transmis ca in continuare pot urmari pagina oficiala a guvernului, iar pe ea o vor gasi in continuare pe Instagram , arata Politico V.D.