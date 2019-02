Angela Merkel isi inchide pagina de Facebook - VIDEO

Ziare.

com

Ea le-a transmis un mesaj video in care le-a multumit oamenilor care au sustinut-o pe parcursul carierei ei politice si a anuntat ca pagina va fi inchisa definitiv.Uniunea Crestin Democrata (CDU, conservatori) a ales-o in 7 decembrie pe o apropiata a Angelei Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer, ca succesoare la presedintia formatiunii sefei Guvernului, nevoita sa paraseasca postul de conducere a partidului pe care l-a detinut timp de 18 ani.Supranumita odinioara, cu afectiune, "Mutti" (mama, in germana) de opinia publica, Angela Merkel a fost nevoita sa renunte sa mai candideze la conducerea partidului, in urma unor alegeri regionale foarte dezamagitoare. Insa, inainte de a preda stafeta, ea si-a aparat cu vigoare mostenirea politica, in pofida criticilor care o vizeaza atat in Germania, cat si in afara frontierelor tarii, mai ales in problema migratiei.