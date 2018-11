Angela Merkel lipseste de la deschiderea summitului G20 dupa o aterizare de urgenta

Ziare.

com

"Nu vom continua" joi calatoria spre Buenos Aires, a declarat ea, dupa ce avionul Airbus al cancelarului a facut drum intors in timp ce survola Olanda , din cauza unei probleme tehnice, decoland de la Berlin, relateaza AFP.Potrivit mesajelor pe Twitter ale jurnalistilor germani aflati la bordul avionului guvernamental, cancelarul se va deplasa vineri dimineata la Madrid pentru a se imbarca impreuna cu o mica delegatie la bordul unui avion de linie spre capitala Argentinei.Cancelaria nu a confirmat deocamdata aceste informatii.Ministrul german de finante, Olaf Scholz, urmeaza sa faca parte din aceasta delegatie restransa.Potrivit agentiei dpa, purtatorul de cuvant al guvernului, Steffen Seibert, a facut cunoscut ca joi seara calatoria nu a continuat pentru a respecta timpul de zbor maxim al echipajului.El a precizat ca studiaza dacaLa aterizarea la Koln, avionul, un Airbus A340-300 numit Konrad Adenauer, dupa numele primului cancelar postbelic, a fost primit pe pista aeroportului de camioane de pompieri, potrivit dpa.Aceeasi agentie a mai transmis ca, in jurul orelor 19.30 GMT, capitanul a anuntat pasagerii ca trebuie sa se intoarca la Koln, deoarece. "Nu trebuie sa va faceti nicio grija, vom ateriza in siguranta la Koln", a spus el.Avionul a facut drum intors deasupra Olandei si s-a indreptat spre Koln, acolo fiind baza aparatului, precum si singurul avion care il poate inlocui, a precizat dpa.Aterizarea a fost brusca, avionul avand inca mult carburant la bord, iar franele sale au fost foarte solicitate, a adaugat AFP.