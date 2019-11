Angela Merkel nu este de acord cu termenii radicali folositi de Macron la adresa NATO

Ziare.

''Eu nu cred ca o astfel de apreciere intempestiva este necesara, chiar daca avem probleme, chiar daca trebuie sa ne dezmeticim'', a spus Merkel intr-o conferinta de presa comuna cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, desfasurata la Berlin.Potrivit sefei executivului german, Emmanuel Macron a folosit ''termeni radicali'', punct de vedere care nu este impartasit de Merkel in legatura cu cooperarea in interiorul NATO.La randul sau, secretarul general al NATO a respins declaratiile lui Macron. Jens Stoltenberg a accentuat ca NATO ramane ''puternica'', iar SUA si Europa ''lucreaza impreuna mai mult decat am facut-o de decenii''.Emmanuel Macron a sustinut, intr-un interviu pentru The Economist, ca "suntem pe punctul de a asista la moartea cerebrala a NATO", explicandu-si opinia prin dezangajarea SUA si comportamentul Turciei, stat membru al Aliantei Nord-Atlantice."Trebuie clarificat acum care sunt obiectivele strategice ale NATO", a afirmat seful statului francez, pledand din nou pentru consolidarea unei Europe a apararii, in contextul in care viitorul summit al Aliantei Nord-Atlantice va avea loc la Londra la inceputul lunii decembrie."Nu exista nicio coordonare a deciziei strategice a SUA cu partenerii din NATO si asistam la o agresiune desfasurata de un alt partener din NATO, Turcia, intr-o zona unde sunt in joc interesele noastre, fara coordonare", a subliniat el. "Ceea ce se intampla este o problema enorma pentru NATO", a mai spus Macron.In aceste conditii, seful statului francez se intreaba in special asupra viitorului Articolului 5 al Tratatului, care prevede o solidaritate militara intre membrii Aliantei daca vreunul dintre ei este atacat. "Ce va insemna Articolul 5 maine? Daca regimul lui Bashar al-Assad decide sa raspunda Turciei, asta inseamna ca noi ne vom implica? Este o reala intrebare", a spus Emmanuel Macron.