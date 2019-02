Angela Merkel si momentul ei de curaj

Mesaj clar pentru prieteni si dusmani

Succesoarea se antreneaza

Ca in toate marile discursuri politice, acesta a fost momentul care a contat. Melanjul de moment potrivit si atentie, de public, de cuvinte bine alese si ton adecvat.Inaintea Conferintei de Securitate din capitala Bavariei, Angela Merkel a avut un asemenea moment. Cine ii lectureaza discursul sigur nu va putea intelege ovatiile de care a avut parte sefa Cabinetului de la Berlin - aplauze cum numai artistii primesc.Cancelarul Merkel a tinut un discurs liber - lucru pe care il face destul de rar - si a vorbit ca si cum ar face-o pentru a se elibera. Ea a amintit de o ordine mondiala amenintata cu declinul si cu acte care o vor distruge. O ordine mondiala care poate in curand nici nu va mai exista in aceasta forma.Intr-un avant indraznet, Angela Merkel a facut un ocol imaginar al globului, din Rusia pana in China si SUA revenind, de fiecare data, in Germania, in Europa. Si n-a lasat deoparte niciun domeniu din cele ce provoaca ingrijorare in prezent: comertul, securitatea, protectia mediului.Nimic n-a fost nou in discursul cancelarului Merkel . Intr-o forma sau alta au fost lucruri care s-au mai spus pana acum. Iar vechile sale confesiuni privind multilateralismul au sunat asemeni cuvantului insusi: greoi, inaccesibil.De data aceasta remarcabile au fost avantul si sinceritatea cu care Merkel a spus lucrurilor pe nume. Cuvintele ei au parut o usurare pentru cei prezenti in sala, mai ales ca au fost intr-un puternic contrast cu discursul vicepresedintelui american Mike Pence.Merkel a criticat cu mult umor carentele politicii externe germane. In schimb, Pence a explicat intr-un limbaj de lemn ce presupune in practica sloganul "America First". Merkel si-a sustinut cu pasiune convingerile. Pence a strecurat mesaje in discursul sau, pe alocuri pe un ton de comanda Chiar si asa in antiteza, cele doua discursuri au dezvaluit cat de delicata este situatia relatiilor transatlantice. Si in timp ce la Munchen cancelarul Merkel ridica in picioare sala si declansa un val de bucurie globala pe Twitter, crestin-democratii din estul Germaniei isi puneau problema daca sa-i mai permita accesul in campania electorala pentru alegerile de land sau nu.In partea de est a tarii popularitatea cancelarului a avut mult de suferit, iar lucrul acesta ar putea afecta perspectivele electorale ale CDU.Acasa discreditata, la nivel international apreciata. O soarta pe care Merkel o imparte cu multi cancelari din perioada postbelica. Cresterea popularitatii pe plan international merge mana-n mana cu scaderea autoritatii in politica interna.Adenauer, Brandt, Schmidt sau Kohl - toti acesti cancelari au pierdut insidos sustinerea in propriile partide, unii fiind fortati sa renunte la functie chiar de catre colaboratorii apropiati, in timp ce se bucurau de o recunoastere in crestere pe plan international.Angela Merkel a renuntat deja la conducerea CDU in favoarea politicienei Annegret Kramp-Karrenbauer, care s-a folosit de conferinta de la Munchen pentru a se prezenta lumii politice externe. Un mic-dejun aici, un pranz discret dincolo.Mai mult, Kramp-Karrenbauer a acordat si primul sau interviu amplu vizand chestiuni de politica externa. Succesoarea lui Merkel la sefia CDU isi face incalzirea nu numai pentru functia pe care o detine in partid.Cine strange cioburile? Cine reface jocul de puzzle al lumii? Rapunsul cancelarului Merkel la Munchen a fost limpede: toti suntem solicitati si toti trebuie sa ne implicam. In schimb n-a spus si ca ea nu se va mai implica in curand. La Conferinta de Securitate de la Munchen Angela Merkel si-a facut cunoscuta deja mostenirea sa in politica externa.