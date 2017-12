Angela Merkel spune a va colabora cu Franta pentru a tine unita UE, in discursul sau de Anul Nou

Ziare.

com

Merkel prezinta in discurs viziunea sa pentru al patrulea sau mandat, care include o, pastrand in acelasi timp valorile tolerantei si pluralismului in interiorul si in afara UE."Douazeci si sapte de state europene trebuie incurajate mai mult ca oricand sa ramana in comunitate. Aceasta va fi intrebarea decisiva pentru urmatorii cativa ani. Germania si Franta trebuie sa colaboreze pentru a reusi", firma Merkel in discurs.Eforturile lui Merkel de a combina forta celor mai mari doua economii ale zonei euro au fost impiedicate de negocierile indelungate pentru formarea unei coalitii de guvernare in Germania, cele mai lungi dupa Al Doilea Razboi Mondial.Noi negocieri cu social-democratii urmeaza sa inceapa pe 7 ianuarie.Dupa ce un sondaj din aceasta saptamana a aratat ca tot mai multi germani nu o mai vor pe Merkel cancelar, aceasta a incercat sa isi puna amprenta pe dezbaterea politica.Merkel a spus ca este hotarata "sa formeze fara intarziere un guvern stabil pentru Germania, anul viitor".