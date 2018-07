Merkel: NATO ar trebui sa-si intareasca prezenta militara pe flancul de est, pentru a se putea apara de eventualele agresiuni ale Rusiei

Ziare.

Comentariile ei, care vin inaintea unui summit al liderilor NATO de la Bruxelles de saptamana viitoare, ar putea reprezenta o reafirmare a relevantei prezentei militare a NATO si o luare de atitudine de la cel mai puternic lider din UE , scrie Politico."Provocarile pentru NATO s-au schimbat dramatic in ultimii ani", a declarat Merkel, adaugand: "Dupa ce Moscova a anexat peninsula Crimeea si avand in vedere activitatile sale militare din estul Ucrainei, este important sa ne concentram mai mult pe apararea aliantei"."Trebuie sa facem aranjamentele necesare, cum ar fi o prezenta in tarile centrale si estice din Europa", a precizat ea."Bineinteles, dorim sa avem o relatie responsabila cu Rusia", a declarat Merkel, adaugand: "De aceea vom continua sa avem discutii in Consiliul NATO-Rusia".Totusi, alianta "trebuie sa arate o determinare pentru a ne proteja", a afirmat Merkel.Trump este asteptat sa critice din nou in timpul summit-ului celelalte membre NATO, inclusiv Germania , pentru ca nu aloca destule fonduri pentru securitate si aparare.Merkel si ministrul Apararii, Ursula von der Leyen, au declarat saptamana aceasta ca sunt determinati sa creasca cheltuielile militare ale Germaniei si sa ajunga la 1.5% din Produsul Intern Brut (PIB) pana in 2024 si ulterior pana la tinta de 2%.