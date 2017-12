Cadere abrupta in sondaje a Angelei Merkel: 1 din 2 germani crede ca ar trebui sa demisioneze

Ziare.

O ancheta YouGov, publicata miercuri de DPA, arata ca 47% dintre persoanele chestionate vor ca Merkel sa demisioneze inainte de incheierea mandatului, in timp ce doar 36% vor sa-si incheie mandatul.Sustinerea cancelarului in exercitiu era mai puternica imediat dupa alegerile parlamentare din toamna. Un songaj YouGov din perioada respectiva arata ca doar 36% dintre alegatori se declarau in favoarea unei plecari mai devreme a lui Merkel, iar 44% voiau ca ea sa ramana in post.Negocieri in vederea formarii unei coalitii intre blocul CSU/CDU (conservatori) al cancelarului in exercitiu si Partidul Social Democrat (SPD, centru-stanga) urmeaza sa inceapa pe 7 ianuarie.Aceste negocieri pot sa conduca la o reeditare a "marii coalitii" sau la formarea unui Guvern minoritar condus de Merkel.Un esec al acestor negocieri poate conduce la organizarea unor noi alegeri la inceputul lui 2018.