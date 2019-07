Ce crede majoritatea germanilor despre tremuratul necontrolat al Angelei Merkel - sondaj

Zum 75. Jahrestag des Attentats der Gruppe um Claus Schenk Graf von Stauffenberg auf Adolf Hitler wurdigt Kanzlerin #Merkel im neuen Podcast alle, die sich der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft entgegenstellten. pic.twitter.com/TghirTR3JT - Steffen Seibert (@RegSprecher) July 13, 2019

After 3 instances of violent shaking, #Merkel breaks the usual welcoming protocol, as she sits down during the greeting ceremony for #Denmark's Prime Minister Mette Frederiksen

German Chancellor Angela Merkel was seen shaking while greeting Finland's prime minister in Berlin. It's the third time in recent weeks.

Ziare.com

com

Merkel, aflata la putere de 14 ani, a provocat ingrijorare, in ultimele saptamani, dupa ce a fost cuprinsa - in trei randuri - de tremurat in cursul unor ceremonii oficiale.Insa 59% dintre persoanele intervievate considera ca acest tremurat tine doar de sfera "privata" a cancelarului, care urmeaza sa implineasca varsta de 65 de ani la 17 iulie.Alte 34% dintre persoanele chestionate considera, din contra, ca este vorba despre o informatie de interes public, potrivit acestui sondaj realizat de Civey si publicat in editia de sambata a Augsburger Allgemeinen.Intre persoanele intervievate, simpatizanti ai Uniunii Crestin Democrate (CDU, conservator), formatiunea lui Merkel, dar si ai Partidului Social Democrat (SPD) si Verzi considera in majoritatea lor ca acest tremurat o priveste numai pe Merkel.Numai simpatizantii Partidului Alternativa pentru Germania (AfD, extrema dreapta) considera acesta un subiect de interes public.Angeka Merkel s-a asezat joi, in mod exceptional, pe un scaun, in cursul unei ceremonii de intonare a imnurilor nationale, la o zi dupa ce a tremurat a treia oara in public.Cancelarul a dat asigurari cu privire la starea sa de sanatate si a subliniat miercuri ca se simte "foarte bine".Ea a atribuit incidentul unei reactii psihosomatice legate de o anxietate pe care i-o provoaca prima sa criza impresionanta de tremurat, care a avut loc in urma cu o luna.Tabloidul Bild scrie ca Merkel a efectuat examene medicale aprofundate - mai ales de sange -, dupa prima sa criza, la 18 iunie, alaturi de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski.Ea a atribuit atunci acest incident unei dezhidratari legate de o caldura puternica la Berlin la vremea respectiva.