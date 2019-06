Ce spune Angela Merkel despre cele doua episoade de tremurat necontrolat

Ziare.

"Sunt sigura ca, la fel cum a aparut aceasta reactie, asa va si disparea", a afirmat Angela Merkel in cadrul unei conferinte de presa in marja summitului G20 de la Osaka (Japonia).Merkel, in varsta de 64 de ani, a fost intrebata de jurnalisti daca ar putea explica accesele sale de tremurat si daca a consultat un medic in aceasta problema."Nu am nimic special de declarat. Ma simt bine", a raspuns laconic cancelarul german.Joi, cu cateva ore inainte de a se imbarca pentru summitul G20 de la Osaka, Angela Merkel a fost vazuta tremurand in timpul unei ceremonii desfasurate la resedinta oficiala a presedintelui Frank-Walter Steinmeier in timpul depunerii juramantului de noul ministru al justitiei, Christine Lambrecht. Merkel a avut un acces de tremur de circa doua minute, timp in care nu inceta sa-si incruciseze bratele.Cu o saptamana inainte, Merkel a fost vazuta tremurand in timpul ceremoniei de primire a noului presedinte ucrainean, Volodimir Zelenski, la Berlin. Ea a spus mai tarziu ca nu se hidratase suficient in conditii de temperaturi ridicate.Doua ziare germane, Stuttgarter Zeitung si Stuttgarter Nachrichten, citau vineri surse guvernamentale care descriau starea cancelarului ca fiind de natura "psihologica".