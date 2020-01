Conferinta de pace de la Berlin: Acord crucial pentru dezamorsarea conflictului din Libia

Ziare.

"Am convenit ca vrem sa respectam acest embargo asupra armelor si ca acest embargo va fi controlat mai strict decat inainte", a declarat oficialul german intr-o conferinta de presa la finalul negocierilor, conform France Presse.Cancelarul Germaniei a anuntat ca la conferinta a fost convenit un acord care stabileste un plan de pace pentru Libia, "un proces obligatoriu", si vor urma rapid actiuni pentru a implementa ceea ce s-a convenit. Prima intalnire pentru consolidarea incetarii focului urmeaza sa aiba loc curand, a spus ea, citata de dpa.Merkel le-a multumit participantilor, printre care liderii Rusiei si Turciei, pentru "o atmosfera foarte constructiva" in timpul discutiilor.Acordul este "un semnal puternic ca suntem pe deplin angajati sa sprijinim o rezolvare pasnica a crizei din Libia", a declarat la randul sau secretarul general al ONU , Antonio Guterres, in conferinta de presa comuna cu cancelarul german.Ministrul german de externe, Heiko Maas, a declarat ca negocierile au gasit "cheia cu care putem rezolva conflictul din Libia".Libia se afla in criza inca de la rasturnarea dictatorului Muammar Gaddafi in 2011. In ultimele luni, un razboi civil a escaladat intre premierul Fayez al-Serraj recunoscut international si comandantul rival Khalifa Haftar.