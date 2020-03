Femeile trebuie sa fie constiente de puterea lor

Noile eroine pot deveni exemple

Fara femei nu se poate obtine nimic

Daca privim evolutiile actuale din intreaga lume, concluziile nu sunt deloc incurajatoare: si in acest an, nicio femeie nu va ajunge la conducerea SUA. In Afganistan, prin intelegerea cu talibanii, femeile risca sa revina la vremurile intunecate din trecut. Iar in Europa,, nu a reusit sa treaca de opozitia sefilor masculini de guvern, in incercarea de a impune paritate intre femei si barbati in ocuparea posturilor din executivul comunitar.Femeile in importante functii politice de conducere raman o raritate. Atat de rar reusesc ele sa avanseze in politica, incat presa saluta recent cu surle si trambite dublul succes repurtat de, care a reusit o performanta nu doar fiind femeie, ci si fiind una foarte tanara (cea mai tanara sefa de guvern la nivel mondial). In majoritatea parlamentelor din lume, femeile continua sa fie in minoritate, desi astfel este contrazisa ideea, potrivit careia Parlamentul reprezinta oglinda societatii.Chiar si cea mai puternica femeie din lume,, nu a reusit sa impuna o cota structurala permanenta in propriul partid, pentru ca femeile sa aiba mai multa influenta. Nu e de mirare ca Friedrich Merz, colegul ei de partid, care isi doreste cu ardoare sa devina urmatorul cancelar federal, deplange public discriminarea barbatilor si propune introducerea unei liste electorale pe care sa se regaseasca in mod egal barbati si femei.Si totusi, ceva s-a schimbat. Exista femei care nu mai accepta sa ramana in culisele scenei politice. Femei, capabile sa-si apere pozitia in fata oricarui barbat. Femei precum, care a reusit sa includa, pe termen lung, catastrofa climatica pe agenda politica a lumii. Femei precum, care s-a implicat in salvarea refugiatilor din largul marii, in ciuda opozitiei manifestate de ministrul de Interne italian. Si femei precum, care militeaza in SUA pentru restrictionarea regimului armelor si munitiilor.Noile eroine politice sunt tinere, indignate si pun ceva in miscare - dintr-o opozitie extraparlamentara. Ele sunt opusul unor barbati precum Donald Trump, Vladimir Putin si Jair Bolsonaro. Vor sa schimbe ceva fara a fi manate de o sete de putere. Accepta sacrificii personale: ura cu care se confrunta, mai ales din partea barbatilor, este nelimitata si extrem de dureroasa. Dar tocmai prin capacitatea lor de a rezista sunt datatoare de speranta pentru edificarea unei noi ordini politice. Ele devin un model pentru femeile tinere din intreaga lume.Chiar daca, pe mapamond, inca prea multe fete nu au acces la educatie doar pentru ca sunt fete, UNESCO a constatat si anumite evolutii pozitive: in multe regiuni din Asia, in tarile arabe si in America Latina, femeile sunt castigatoarele sistemului de educatie. Acolo unde li se permite accesul la educatie, femeile au, in medie, calificari mai bune, sunt mai motivate si dispun de o mai mare competenta sociala decat barbatii. Aceste femei isi doresc sa se implice social si politic. Si acolo unde beneficiaza de drepturi egale cu barbatii, femeile au grija ca aceste drepturi sa nu ramana simpla maculatura.O politica ostila femeilor nu prea mai este posibila. Pana si politicienii profund machisti stiu ca fara voturile femeilor nu mai pot castiga niciun fel de alegeri. Femeile trebuie cucerite - cu idei politice. Dar si cu candidate. Pentru ca femeile aleg candidate feminine, daca au de ales. In Germania, cel mai bun exemplu este formatiunea conservatoare CDU, care, prin Angela Merkel, a reusit sa convinga electoratul feminin.Femeile trebuie asadar sa fie constiente de puterea lor si sa sanctioneze, in mod consecvent, politica daca aceasta le ignora. Este o obligatie care deriva din dreptul lor de vot, cucerit cu greu si pentru care multe femei mai lupta inca in diferite colturi ale lumii. Pentru ca un mic pas inapoi sa nu devina unul mare. Pentru a se merge inainte. Spre binele femeilor din intreaga lume.