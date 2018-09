Macron si Merkel au discutat despre agenda UE pe urmatoarele sase luni - se anunta o perioada foarte incarcata

Ziare.

Presedintele francez si cancelarul german au evocat la inceputul intalnirii lor desfasurate la Marsilia aprofundarea zonei euro, uniunea bancara, impozitarea gigantilor digitali si problema migratiei, fara sa uite de iesirea Marii Britanii din UE , un subiect asupra caruia Londra si Bruxellesul incearca sa ajunga la un acord, precum si politica externa europeana si cea din domeniul apararii.Obiectivul discutiilor, "pregatirea reluarii activitatii (dupa vacanta) si o agenda pentru urmatoarele sase luni, care se anunta destul de incarcata, dar la care, stiu, Germania si Franta vor continua sa colaboreze pentru a se pregati de viitor", a afirmat Emmanuel Macron."Programul nostru va fi bine ocupat", a declarat Angela Merkel, enumerand subiectele mentionate, ca atatea alte provocari cu care se confrunta Uniunea. "Cred ca vom putea progresa in favoarea unei Europe independente, capabila sa-si rezolve propriile probleme", a spus ea.Cei doi lideri au abordat, de asemenea, contextul politic marcat de o ascensiune a fortelor care imbratiseaza o linie dura in privinta migratiei, ilustrate in ultimele saptamani de luarile de pozitii din partea premierului ungar Viktor Orban si a ministrului de interne italian Matteo Salvini.Joi, la Luxemburg, Emmanuel Macron si-a continuat maratonul diplomatic in cautarea aliatilor "progresisti" in vederea scrutinului din luna mai.Presedintele francez, care a acceptat sa-si asume rolul de "principal oponent" al guvernelor nationaliste, se pronunta in favoarea constituirii unei platforme progresiste pana la sfarsitul anului.Intre altele, Macron a solicitat Partidului Popular European (PPE) sa-si "clarifice pozitiile". "Nu putem fi simultan, pe mai multe subiecte, si de partea cancelarului Merkel si de partea premierului Orban", a spus el intr-o declaratie facuta la Luxemburg.