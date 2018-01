"Marea coalitie" de la Berlin este aproape gata. Merkel si Schulz sunt optimisti (Video)

Ziare.

Cei doi sustin ca sunt optimisti in privinta formarii unei "mari coalitii" si au vorbit despre un "inceput proaspat" pentru Germania si obtinerea unei "coeziuni sociale". Totodata, au subliniat ca imbunatatirea aliantei cu Franta in cadrul Uniunii Europene este o prioritate.Reprezentantii celor doua partide au ajuns si la un acord in privinta migratiei.Astfel,, insa acordul mai prevede si o limita de 1.000 de imigranti pe luna care vor putea sa se alature familiilor care locuiesc in Germania.Desi Martin Schulz a precizat ca discutiile au avut "rezultate excelente", el trebuie sa-i convinga si pe membrii SPD la congresul din 21 ianuarie sa accepte intrarea la guvernare intr-o noua coalitie condusa de Angela Merkel."Am simtit inca de la alegeri ca lumea nu ne va astepta si in special suntem convinsi ca avem nevoie de un nou apel pentru Europa. Vor urma obiective dificile de indeplinit. Negocierile pentru coalitie nu vor fi mai usoare decat discutiile exploratorii", a mai spus cancelarul german.Si Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, este de parere ca o intelegere intre CDU si SPD ar avea beneficii majore pentru Europa.Analistii politici de la Berlin sustin ca un astfel de acord reprezinta cea mai buna sansa pentru cancelarul Angela Merkel, aflata in cautarea celui de-al patrulea mandat. In cazul unui esec al negocierilor, ar putea fi organizate noi alegeri in 2018.