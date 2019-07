Merkel anunta ca e capabila sa-si exercite functia, dupa crizele de tremurat

Ziare.

com

"Inteleg intrebarile despre starea sanatatii mele (...) . Imi pot exercita functia", le-a spus ea jurnalistilor."Am spus ca 2021 va marca sfarsitul activitatii mele politice si sper sa am o viata dupa asta si as vrea sa mi-o petrec sanatoasa", a adaugat ea.O majoritate a germanilor considera ca aceste tremuraturi ale cancelarului lor tin de viata sa privata, dupa ce inregistrari video ale acestor scene impresionante au facut inconjurul lumii.Ultimul episod s-a intamplat la 10 iulie, in cadrul unei ceremonii oficiale, la Cancelarie, unde il primea pe premierul finlandez Antti Rinne.Anterior, sefa Guvernului a fost cuprinsa de crize asemanatoare in doua randuri.Tremuraturile i-au fost mai puternice la 18 iunie, intr-un prim incident, in prezenta presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski , pe care le-a atribuit atunci unei dezhidratari legate de caldura puternica de la Berlin. Totodata, la receptia oficiala de primire a premierului moldovean Maia Sandu, cele doua au stat pe scaun in timpul intonarii imnurilor.In conferinta sa de presa, vineri, dupa ce starea sanatatii i-a fost trecuta in revista rapid, Angela Merkel l-a criticat pe Donald Trump pe tema declaratiilor sale rasiste fata de mai multe alese democrate americane.Ea a denuntat - cu o rara vehementa - faptul ca presedintele a adus atingere "maretiei" tarii sale, vizand astfel sloganul "Sa facem America mareata din nou" ("Make America Great Again", MAGA)."Vreau sa ma distantez ferm (de aceste atacuri) si sunt solidara cu femeile atacate", a insistat cancelarul Angela Merkel, subliniind ca forta Americii provine din faptul ca "oameni de diferite nationalitati constituie poporul sau".