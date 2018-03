Merkel cere ca SUA sa faca o exceptie pentru UE in privinta taxelor la importurile de otel si aluminiu

Care a fost reactia internationala?

"Cea mai buna optiune ar fi ca UE sa fie exceptata", le-a spus ea oamenilor de afaceri adunati la Munchen.Merkel a avertizat ca nimeni nu ar putea castiga "o cursa pana la capat" si a spus ca tarifele risca sa "afecteze pe toata lumea".Presedintele american Donald Trump a spus ca SUA este victima "unei piete de schimb nedrepte" si ca tarifele vor ajuta industria. Taxele pe importuri, 25% pentru otel si 10% pentru aluminiu, vor intra in vigoare in 15 zile , dar Canada si Mexicul vor fi exceptate cat timp negocierile pentru Acordul de Schimb Liber Nord-American (NAFTA) continua.Asociatiile de otel si aluminiu din China au cerut razbunare si au facut apel catre guvern sa ia masuri privind importurile americane de carbune, produse agrare si electronice.Japonia a spus ca taxele pe importuri vor avea "un impact major" asupra relatiilor bilaterale, in timp ce Coreea de Sud a amenintat ca va discuta problema cu Organizatia Mondiala a Schimburilor.Ministrul Economiei din Mexic, Ildenfonso Guajardo, a spus ca tarifele nu pot fi legate de discutiile despre NAFTA.Uniunea Europeana doreste discutii pe acest subiect si a criticat tarifele. Jyrki Katainen, membru in Comisia Europeana, a cerut sa fie facuta o exceptie pentru UE si a insistat ca companiile europene nu sunt "o sursa de schimb nedrept".Prim-ministrul Olandei, Mark Rutte, a spus ca decizia lui Trump este "foarte dezamagitoare". El a avertizat ca Olanda este pregatita pentru "contra-masuri".Prim-ministrul australian, Malcolm Turnbull, a spus ca SUA nu ar trebui sa se planga de relatia bilaterala privind schimburile si ca guvernul sau va incerca "necontenit" sa fie exceptat de la aceste tarife.