Merkel da asigurari ca problemele climei nu vor fi scoase de pe agenda UE dupa preluarea presedintiei uniunii

Merkel a recunoscut in alocutiunea sa saptamanala ca presedintia germana a Consiliului UE "va lua un curs diferit decat cel planificat, din cauza pandemiei", relateaza dpa si Reuters.Potrivit cancelarului german, se va pune cu siguranta problema cum "sa se infiinteze sisteme eficiente de sanatate in toate statele membre", dar problemele legate de clima vor fi "in egala masura pe agenda ca problemele de sanatate"., alaturi de recuperarea economica a Europei dupa epidemia cu coronavirusul de tip nou, a spus Merkel.Pe langa protectia mediului si salvarea economiilor greu incercate ale blocului, Berlinul va avea si un rol cheie in tratativele de Brexit. Marea Britanie si Uniunea Europeana trebuie sa ia pana la sfarsitul acestui an o decizie privind viitoarea lor relatie, inclusiv in plan comercial.Cancelarul german a subliniat caIn afara de un sistem de sanatate eficient pentru toate statele membre, Germania va mai promova introducerea unei taxe pe tranzactiile financiare, dobanzi minime si un sistem comun de tranzactii cu emisii de carbon pentru nave si avioane, a mai spus Merkel, mentioneaza Reuters.Miercurea viitoare, cabinetul german va avea o sesiune speciala consacrata discutarii agendei presedintiei germane a UE, impreuna cu Jeppe Tranholm-Mikkelsen, secretar general al Consiliului European.Angela Merkel a afirmat mai devreme saptamana aceasta ca Germania este pregatita sa achite "contributii semnificativ mai mari" la UE cu scopul de a scoate blocul din criza coronavirusului, aminteste dpa.