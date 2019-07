Merkel ii omagiaza pe cei care au incercat sa il asasineze pe Hitler: Sunt modele de urmat

Ziare.

Data de 20 iulie ar trebuie sa fie o zi de comemorare a tuturor celor care s-au ridicat impotriva regimului nazist, a transmis Merkel in mesajul sau video saptamanal."Si noi avem de asemenea datoria sa ne opunem tuturor acelor tendinte care vor sa ne distruga democratia", a mai afirmat cancelarul.La 20 iulie 1944, Claus Schenk Graf von Stauffenberg a orchestrat un atac cu bomba in incercarea de a-l asasina pe Adolf Hitler. Planul a esuat, Hitler fiind doar usor ranit. Stauffenberg si alti circa 200 de oameni implicati in acest complot au fost executati de nazisti.Merkel a spus ca ii considera pe organizatorii complotului ca fiind modele de urmat. "Ei au aratat ca si-au urmat constiinta si, prin urmare, au faurit o parte a istoriei Germaniei care altfel ar fi fost definita exclusiv prin intunericul national - socialismului", a declarat ea.Merkel a subliniat de asemenea ca Germania le datoreaza o mare recunostinta, pentru ca nu ar fi existat Constitutia de dupa razboi fara astfel de actiuni. "Astazi putem sa construim pe curajul acestor oameni si sa fim recunoscatori ca exista aceasta parte a istoriei noastre", a spus cancelarul.Ea a atras atentia asupra numarului in crestere de extremisti de dreapta in Germania de astazi. Recenta crima a carei victima a fost politicianul local Walter Luebcke a aratat ce important este sprijinul pentru cei care isi asuma o responsabilitate politica, a declarat Merkel."Acest lucru necesita un semnal clar din partea tuturor", a spus Merkel.Toti germanii sunt invitati "sa isi faca treaba in societate pentru a garanta ca democratia noastra este solida, ca societatea civila este puternica si ca extremismul de dreapta nu are nicio sansa", a adaugat cancelarul german.