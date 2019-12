Merkel, in mesajul de Anul Nou: Incalzirea globala este ''reala'', "amenintatoare" si "cauzata de actiunea omului"

Ziare.

"Incalzirea globala este reala. Este amenintatoare", a spus Merkel in discursul inregistrat care va fi difuzat marti seara. Cresterea temperaturilor globale si a problemelor create de incalzirea globala este generata de om. "Deci trebuie sa facem tot ce este uman posibil pentru a depasi aceasta provocare umana. Este inca posibil", a subliniat oficialul."La 65 de ani, sunt la varsta la care personal nu voi mai avea experienta tuturor consecintelor schimbarilor climatice care se vor produce, daca politicienii nu actioneaza". "Copiii si nepotii nostri vor fi cei care vor trebui sa traiasca cu consecintele a ceea ce facem sau ne abtinem sa facem astazi. De aceea, imi folosesc toata puterea pentru a ma asigura ca Germania isi aduce contributia sa - ecologic, economic, social - pentru a aduce sub control schimbarile climatice", a transmis Merkel.Merkel i-a chemat pe germani sa gandeasca intr-o noua perspectiva pentru a face fata provocarilor care decurg din incalzirea globala."Pentru a face acest lucru, avem nevoie mai mult ca oricand de curajul de a gandi intr-un mod nou, de puterea de a lasa in urma caile familiare, de dorinta de a incerca lucruri noi si de determinarea de a actiona mai repede, convinsi ca ceea ce este neobisnuit poate reusi - si trebuie sa reuseasca pentru ca generatia tinerilor de astazi si urmasii lor sa poata trai bine pe acest Pamant", a spus Merkel.Cancelarul german abordeaza, de asemenea, in mesajul ei traditional de Anul Nou, preluarea presedintiei germane a Consiliului Uniunii Europene, in a doua jumatate a anului 2020."Europa trebuie sa-si faca vocea auzita mai puternic in lume", spune Merkel, referindu-se la summitul UE-China, care va avea loc in acea perioada, precum si la cooperarea cu tarile africane.Angela Merkel se afla la al patrulea si ultimul mandat de cancelar, care se va incheia in 2021, ea anuntand recent ca nu va mai candida la conducerea Uniunii Crestin-Democrate (CDU) si nici pentru vreo alta functie politica.