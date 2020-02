Merkel l-a primit pe Orban la Berlin si a laudat progresul Ungariei

Ziare.

"Dezvoltarea economica a Ungariei a fost pana acum foarte, foarte pozitiva, si cred ca acest lucru s-a datorat si Uniunii Europene", a afirmat Angela Merkel."Ungaria este o tara care a reusit sa iasa dintr-o situatie dificila prin investitii inteligente, prin dezvoltarea economiei", asa incat astazi este in cautare de mana de lucru calificata si nu-si face griji in legatura cu somajul, a spus cancelarul german, adaugand: "Economiile noastre au legaturi foarte stranse".Premierul ungar a declarat la randul sau ca balanta comerciala bilaterala germano-ungara doboara an dupa an noi recorduri, iar in 2019 volumul schimburilor a depasit 55 miliarde de euro.Cei doi lideri au indicat in declaratiile facute inaintea discutiilor oficiale ca pe agenda convorbirilor se afla si extinderea Uniunii Europene, Angela Merkel numind Albania si Macedonia de Nord drept potentiali noi membri ai Uniunii.La randul sau, Viktor Orban a afirmat ca Ungaria este favorabila extinderii UE si a apreciat ca trebuie sa progreseze discutiile in acest sens cu Serbia, drept preconditie pentru stabilitatea Balcanilor, a mai consemnat dpa.