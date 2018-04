Merkel merge la Washington, intr-o deplasare de o zi, lipsita de fastul vizitei lui Macron

Ziare.

Deplasarea la Washington a cancelarului german nu e insa la fel de fastuoasa cum a fost cea a presedintelui francez. Vizita lui Merkel va dura doar o zi."Trebuie sa plecam de la principiul ca de la 1 mai vor fi percepute taxe vamale", a indicat joi un responsabil guvernamental german sub acoperirea anonimatului, relateaza AFP.Trump a decis, in martie, impunerea unor taxe de 25% la importurile de otel si de 10% la cele de aluminiu, acuzandu-i pe partenerii comerciali ai SUA de practici neloiale. UE beneficiaza de o scutire pana la 1 mai, in schimbul unei mai mari deschideri a pietelor europene.La randul lor, europenii au anuntat deja ca vor fi luate masuri de retorsiune comerciala in privinta unor produse americane emblematice. Trump a evocat in schimb alte taxe punitive, vizand in special sectorul strategic al automobilelor din Germania, tara al carei excedent comercial pare sa-l exaspereze pe presedintele american."Pozitia cancelarei este ca preferam sa negociem, dar pentru aceasta va fi nevoie de o scutire durabila de taxe vamale", a mentionat inaltul responsabil german, subliniind ca Berlinul doreste "aprofundarea importantelor si bunelor relatii economice cu americanii".Celalalt obiectiv al vizitei Angelei Merkel este - la fel ca al presedintelui francez - acela de a-l convinge pe Trump ca acordul din 2015 privind dosarul nuclear iranian sa fie mentinut, in caz contrar Teheranul putand relua demersurile vizand obtinerea armei atomice.Macron a propus negocierea unui acord complementar, pentru a raspunde unora dintre revendicarile SUA, mai ales in ce priveste programul balistic al Iranului, dar la finalul vizitei sale in SUA s-a aratat foarte pesimist in ce priveste intentiile omologului sau american."Analiza rationala a tuturor declaratiilor sale nu ma face sa cred ca va face tot posibilul pentru mentinerea" acordului, a spus Macron.Dar acordul "nu poate fi anulat in mod unilateral", a notat responsabilul german.Cu exceptia Washingtonului, toti semnatarii acordului cu Iranul - Parisul, Berlinul, Londra, UE, Beijingul si Moscova - precum si inspectorii internationali, considera ca Teheranul isi respecta angajamentele.Un alt obstacol pentru Angela Merkel il reprezinta relatiile reci cu presedintele SUA. Departe de fastul rezervat presedintelui francez, intrevederea de vineri dupa-amiaza Merkel-Trump este prevazuta sa dureze numai cateva zeci de minute.