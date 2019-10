Merkel: O prioritate maxima a Germaniei este conditionarea fondurilor UE de statul de drept

Ziare.

"Apartenenta la UE implica un comportament responsabil cu o repartizare a mijloacelor", a indicat Merkel in interventia sustinuta in fata Bundestagului inaintea summit-ului european care incepe tot, joi, relateaza agentia EFE.Ea a insistat in continuare asupra propunerii Comisiei Europene ca accesarea fondurilor europene sa fie conditionata de situatia statului de drept, chestiune care pentru Germania are "prioritate maxima". Merkel a facut astfel aluzie, fara sa le numeasca, la Ungaria si Polonia, tari care au divergente cu Bruxelles-ul, din cauza reformelor in justitie.Sefa guvernului german a deplans insa faptul ca de la acest summit european nu se poate astepta un acord privind viitorul cadru financiar multianual al UE pentru perioada 2021-2027, amintind ca presedintia finlandeza a Consiliului UE a promis ca va "avansa" in aceasta chestiune.Germania va trebui sa-si suplimenteze contributia la bugetul UE, in parte ca o consecinta a pierderii contributiei britanice in urma Brexit-ului, motiv pentru care cere elaborarea unui "buget just si echilibrat", care sa evite o sarcina disproportionata asupra Germaniei, potrivit cancelarului german.Merkel a apreciat ca prioritatile viitorului buget multianual al UE trebuie sa fie inovatia, politica privind migratia, securitatea europeana, si a insistat sa nu se fie uitata respectarea principiilor statului de drept.Germania, sustinuta de alte state contributoare nete la bugetul UE, printre care Suedia, Olanda sau Austria, a cerut o diminuare a acestuia, astfel incat in viitorul cadru financiar multianual sa nu se depaseasca procentul de 1% din venitul national brut combinat al statelor membre, procent care in propunerea Comisiei Europene (CE) este de 1,11%. Ministrul finlandez al Afacerilor Europene, Tytti Tuppurainen, a descris miercuri aceste propuneri ca fiind amandoua "nerealiste".La randul sau, comisarul european pentru Buget, germanul Guenther Oettinger, si-a criticat saptamana trecuta propria tara pentru sustinerea unei diminuari a alocarilor in cadrul financiar multianual al UE, el subliniind ca Germania, desi este un contributor net la bugetul UE, beneficiaza mult de pe urma fondurilor de coeziune alocate statelor membre mai sarace, intrucat prin ridicarea nivelului de bunastare, acestea pot cumpara mai multe produse de la vecinii lor mai bogati.Negocierea bugetului UE este mereu o chestiune dificila, ce provoaca disensiuni intre statele contributoare nete si beneficiare nete. Cele din urma sunt nemultumite de faptul ca schimbarea prioritatilor ar diminua alocarile pentru politica de coeziune si politica agricola comuna, iar o conditionare a accesarii fondurilor europene ar putea determina Ungaria sau Polonia sa blocheze adoptarea cadrului financiar multianual, care trebuie aprobat in unanimitate de statele membre UE.Dupa summit-ul european de joi si vineri, presedintia finlandeza a Consiliului UE va elabora o propunere de buget care sa incerce armonizarea diferitelor viziuni ale statelor membre.Liderii UE si-au stabilit ca tinta sfarsitul anului in curs pentru definitivarea cadrului financiar al UE pentru perioada 2021-2027.