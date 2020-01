Merkel si Putin au discutat la Moscova despre Libia si Iran: Urmeaza negocieri de pace la Berlin

Ziare.

Intrebat daca mercenarii cunoscuti ca Wagner Group lupta in Libia, Putin a raspuns ca in cazul in care exista rusi in aceasta tara, ei nu reprezinta Rusia si nici nu sunt platiti de stat, relateaza Reuters.Grupul militar privat rus a luptat clandestin pentru sprijinirea fortelor ruse in Siria si Ucraina, au scris mai multe agentii de presa in trecut.. Rusia a negat ca ar fi beneficiat de acest ajutor in strainatate.Cancelarul german Angela Merkel a afirmat, la aceeasi conferinta, ca, dupa ce Turcia si Rusia au facut apel la factiunile care duc un razboi in Libia sa ajunga la un armistitiu."Speram ca eforturile comune ale Rusiei si Turciei sa aiba succes si vom trimite curand invitatii pentru o conferinta la Berlin", a spus Merkel.In ceea ce priveste Iranul, Angela Merkel a solicitat o ancheta detaliata cu privire la aceasta catastrofa, transmit AFP si DPA."Este bine ca se cunosc vinovatii si cred ca trebuie facut totul, in comun cu tarile din care proveneau cei decedati, pentru a gasi solutii, a elucida faptele intr-o maniera exhaustiva si a discuta despre consecinte. Astazi a fost facut un pas important", a spus Merkel, citata de Agerpres.Liderii europeni l-au avertizat miercuri pe premierul libian recunoscut international, Fayez al-Serraj, sa nu permita accesul trupelor turcesti pe teritoriul Libiei si sa nu incheie un acord pentru gaze naturale cu Turcia, pentru a evita agravarea tulburarilor din tara.Anarhia existenta in ultimii ani in Libia, stat membru al OPEC, i-a perturbat productia de petrol, a alimentat migratia clandestina in Europa si a facut loc extremistilor islamisti.Libia este afectata de un conflict intre factiuni, dupa inlaturarea, printr-o revolta sprijinita de NATO, a dictatorului Muammar Gaddafi, in 2011.Khalifa Haftar, care a fost general in armata lui Gaddafi si ale carui forte controleaza cea mai mare parte din estul si sudul Libiei, face o noua incercare de a captura Tripoli, capitala tarii situata in nord-vest.