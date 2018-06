Migratia, pe cale sa arunce Europa in aer. O intelegere de ultim moment o salveaza pe Merkel. Ce castiga Romania?

Tensiunile dintre Merkel si Seehofer pun in pericol toata Uniunea Europeana

O reuniune cu o agenda exploziva

Romania, granita de est a Uniunii Europene, poate beneficia de noua politica in ce priveste migratia

Politica cotelor de imigranti a fost un esec

In termeni absoluti, migratia in Uniunea Europeana a scazut semnificativ fata de maximul atins in anul 2015. Intrarile de migranti pe rutele continentale au scazut cu 96% fata de 2015, iar cele de pe rutele maritime cu 82%, conform datelor detinute de Comisia Europeana.Cu toate acestea, scaderea fluxului de oameni veniti dinspre Orientul Apropiat si Africa n-a calmat si confruntarea politica pe aceasta tema. Dimpotriva, ea devenit tot mai importanta.In urma cu o luna, in Germania a izbucnit o criza in interiorul coalitiei de guvernare condusa de. O criza care putea duce la ruperea aliantei istorice din CDU si CSU si la organizarea de noi alegeri, ceea ce ar fi insemnat sfarsitul carierei politice pentru cancelarul german.Confruntarea a fost declansata de faptul ca in luna octombrie a acestui an vor fi alegeri in landul Bavaria, iar CSU (Uniunea Social Crestina), partenerul de guvernare al CDU (Uniunea Crestin Democrata), este in pericol sa obtina mai putin de 40% din voturile alegatorilor din cauza problemei migratiei.O scadere sub acest prag ar insemna imposibilitatea formarii unei majoritati in parlamentul local, ceea ce ar duce la destramarea aliantei dintre cele doua formatiuni crestin democrate.Criticile la adresa Angelei Merkel pentru faptul ca in anul 2015 a deschis granitele pentru refugiatii sirieni au ajuns-o din urma, odata cu publicarea in presa a unor anchete cu privire la modul superficial in care functionarii intocmesc documente imigrantilor, dar si cu aparitia unor cazuri de coruptie in randul angajatilor federali care se ocupa de imigranti.Intre Angela Merkel si liderul CSU Horst Seehofer a avut loc o negociere dura incheiata cu un document care cuprinde 63 de puncte legate de problema migratiei. Cei doi au cazut de acord asupra 62 din cele 63 de puncte, ultimul referindu-se la situatia in care un imigrant ajuns in Germania ar trebui sa fie trimis in prima tara din cadrul Uniunii Europene in care a ajuns, conform Acordului de la Dublin semnat de statele membre.Merkel n-a vrut sa accepte aplicarea automata a acestui acord care ar oferi posibilitatea Berlinului sa trimita inspre Italia si Grecia sute de mii de imigranti ajunsi in Germania, ceea ce ar fi insemnat sufocarea capacitatilor de primire si prelucrare din cele doua state mediteraneene, dar si inchiderea granitelor interne din Uniune pentru a evita primirea de noi imigranti.Reuniunea de la Bruxelles din aceasta saptamana a avut ca obiectiv central rezolvarea problemei imigratiei la nivel european, astfel incat Grecia si Italia sa primeasca un ajutor consistent de la Uniunea Europeana in ce priveste controlul migratiei din Marea Mediterana, iar in Germania sa fie rezolvata criza ce ar putea arunca in aer coalitia aflata la guvernare."E nevoie de trei miliarde de euro pe care Uniunea Europeana trebuie sa-i plateasca Turciei pentru a finanta in continuare taberele de refugiati de pe teritoriul sau asa cum ne-am angajat. In plus, trebuie sa investim in jur de 500 de milioane de euro in Libia, pentru a crea si acolo infrastructura necesara pentru a administra si procesa fluxurile de imigranti veniti din Africa", a declarat pentru Ziare.com sursa citata."De ani de zile ma lupt pentru a incerca sa rezolv problema migratiei la frontiera externa, astfel incat sa nu luam oameni care au pornit cu contrabandistii din Europa sau catre Europa, ci acestia sa fie returnati in tarile de origine, de tranzit sau in zone de protectie. Daca aceasta decizie este luata astazi, va fi un pas imens in directia cea buna. Va fi un moment de cotitura in problema migrarii", a declarat cancelarul Austriei Sebastian Kurz , pentru Politico.eu, iar propunerea lui a fost acceptata in cadrul discutiilor.Acest Consiliu European reprezinta crearea unei noi oportunitati strategice pentru tara noastra datorita faptului ca Romania este granita estica a Uniunii Europene. Infiintarea si dezvoltarea fortei de graniceri - Frontex, precum si investitiile in ce priveste securizarea frontierelor ne vor face sa devenim beneficiari ai unor investitii directe, dar va genera si cresterea importantei strategice a Romaniei in interiorul Uniunii Europene."In esenta, cel mai important progres a fost facut prin faptul ca ne-am inteles, ca am gasit solutii pentru un nou pas in calea rezolvarii gestionarii fluxului migratoriu. Trebuie sa spunem, in special pe zona Mediteranei, dar concluziile sunt general valabile. Mie mi se pare important ca am gasit intelegere si am gasit concluzii comune si ca am stipulat sa incepem o colaborare intensa si, credem, fructuoasa, cu organizatii internationale, pe aceasta tema. De asemenea, mi s-a parut importanta ideea ca toti am acceptat, probabil pentru prima data in aceasta forma, ca solutii pot fi gasite si in afara Uniunii Europene, deci solutii ex-teritoriale, si ideea unor noi centre de primire a migrantilor, unde vor fi triati, inregistrati, centre care vor fi create in baza voluntara si migrantii care sosesc la aceste centre vor fi redistribuiti tot pe baza voluntara", a declarat presedintele Romaniei Klaus Iohannis In mai multe randuri, oficialii europeni au declarat ca toate aceste centre pentru preluarea imigrantilor vor fi facute la cele mai inalte standarde europene in colaborare cu ONU, dar, in final, va exista o schimbare de abordare in politica europeana, "aceea ca vom incepe sa trimitem oameni inapoi din tarile de unde au venit catre Uniunea Europeana".La nivel european, astazi se recunoaste ca politica impunerii cotelor de imigranti a fost un esec si trebuie schimbata din temelii, iar sensul schimbarii e ca imigrantii vor ajunge doar in statele europene care anunta in "mod voluntar" ca au nevoie de oameni, iar acest lucru se va face doar dupa ce acestia vor fi inregistrati si vor obtine documente legale de sedere pe teritoriul UE."Situatia a mii de imigranti care-si pun viata in pericol pentru a traversa Marea Mediterana a socat opinia publica. Este clar ca nicio tara din UE nu poate sau nu ar trebui sa fie lasata singura pentru a face fata unei astfel de presiuni imense produse de migratie. Agenda Comisiei Europene privind migratia stabileste un raspuns european, combinand politicile interne si externe, utilizand in mod optim agentiile si instrumentele UE si implicand toti actorii: tarile si institutiile UE, organizatiile internationale, societatea civila, autoritatile locale si partenerii nationali din afara UE", se arata intr-un comunicat al Comisiei Europene Exista multe confirmari ca aceasta criza a migratiei si-a gasit rezolvarea, iar o serie de masuri vor fi puse rapid in aplicare. De asemenea, imediat dupa incheierea summitului european, liderul CSU din Bavaria a dat semne ca e multumit de acordul la care s-a ajuns la Bruxelles, iar o confruntare politica in Germania in interiorul coalitiei a fost evitata cel putin pentru moment.