Modesta Frau Merkel

In 2015, Vladimir Putin si-a comandat un avion nou. Imaginile difuzate pe un canal de televiziune rus prezentau o aeronava cu un interior luxos, in piele de culoare crem, cu lemn incrustat, capac de toaleta si armaturi aurii.Un unicat la pretul estimat de 800 de milioane de euro. In total, presedintele Putin dispune de patru asemenea aeronave - toate apartinand Kremlinului.Si Donald Trump a facut comanda pentru un aparat de zbor nou. "O sa fie cea mai buna aeronava prezidentiala din lume", a spus Trump despre viitorul Air Force One.Boeing are misiunea de a construi doua avioane identice. Oficial contra unui pret de aproape 4 miliarde de dolari americani. Niciun aparat din flota guvernului de la Berlin nu se poate compara cu mijloacele de zbor ale presedintelui de peste ocean. Nici macar cu actualul avion al Casei Albe.Air Force One (Boeing 747) are trei etaje. Aeronava cu o capacitate de 100 de locuri dispune un apartament prezidential cu doua dormitoare, de doua bucatarii, sali de conferinta si un cabinet medical cu sala de operatie pentru situatii de urgenta.Un lux la care sefa executivului de la Berlin si presedintele Republicii Federale nici macar nu indraznesc sa viseze. Acestia calatoresc modest, in avioane la mana a doua. "Konrad Adenauer" si "Theodor Heuss" se numesc cele doua aeronave Airbus 340-300 aflate la dispozitia delegatiilor germane pentru zboruri pe distanta lunga.Cele doua avioane au fost 9 si respectiv 10 ani in serviciul de linie al companiei Lufthansa inainte de a fi cumparate, in 2009, de catre aviatia militara germana (Luftwaffe) . Flota aeriana aflata la dispozitia conducerii de la Berlin mai include si alte avioane si elicoptere folosite, insa, numai la zboruri pe distanta scurta.Sa insemne vechi si intens folosit, inutilizabil? Ministerul Apararii sustine ca masinile de zbor sunt verificate regulat si foarte atent si corespund unor standarde de securitate mult mai inalte comparativ cu aeronavele folosite in aviatia civila.Recenta defectiune constatata la sistemul electronic de comunicare al aeronavei care o transporta pe Angela Merkel la Buenos Aires, la summitul G20, nu este primul incident de anul acesta care implica masina de zbor "Konrad Adenauer". La jumatatea lunii octombrie, in Indonezia, sobolanii au ros cablurile. Ministrul federal al Finantelor, Olaf Scholz, a fost nevoit sa revina in Germania cu un zbor de linie de la reuniunea FMI.La jumatatea lunii noiembrie, presedintele Republicii Federale, Frank-Walter Steinmeier, a plecat catre Africa de Sud cu mare intarziere. In urma unei lovituri de fulger, motoarele aeronavei "Konrad Adenauer" au putut fi puse in functiune numai cu ajutorul unui aparat extern.In drum catre Argentina, la lucrarile summitului G20, aparatul de zbor care transporta delegatia germana a aterizat de urgenta pe aeroportul Koln-Bonn cu o defectiune la sistemul de comunicare.Din cauza incapacitatii pilotilor de a tine legatura cu solul, rezervorul nu a putut fi golit de combustibil astfel incat aterizarea a fost facuta cu rezervorul aproape plin, dar pasagerii nu au fost in pericol.La cateva ore dupa incident, Angela Merkel a zburat catre Madrid de unde a luat un zbor de linie cu destinatia Buenos Aires. Teoretic ar fi putut folosi, in aceeasi noapte, celalalt avion ("Theodor Heuss") pentru a ajunge in Argentina.Numai ca aeronava se afla la Berlin si ar fi trebuit adusa la Koln. Or, pentru echipaj, lucrul acesta ar fi insemnat sa lucreze mult peste orele de zbor permise. Iar degelatia germana nu avea la dispozitie un echipaj suplimentar.Cum sunt posibile asemenea incidente in cazul unei tari ca Germania? Desi a intarziat la summitul G20, Angela Merkel parea relaxata: "Nu este cazul sa schimbam sistemul din cauza unui caz izolat", a declarat sefa cabinetului de la Berlin.Conform ministerului federal al Apararii, intre iunie 2016 si iunie 2018, rata curselor anulate din cauza unor defectiuni a fost de sub 2% din cele 5200 de zboruri efectuate.