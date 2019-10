Moment emotionant pentru Jean-Claude Juncker, aflat la ultimul sau summit european

Ziare.

com

Cu exceptia unei lovituri de teatru, reuniunea sefilor de stat si de guvern din UE de la Bruxelles a fost ultima la care luxemburghezul a luat parte: viitorul summit european e prevazut sa aiba loc pe 12 si 13 decembrie si viitoarea Comisie Europeana, prezidata de Ursula von der Leyen, ar urma sa-si inceapa mandatul la 1 decembrie."Voi ramane mandru pana la sfarsitul vietii mele ca am putut sluji Europa, multumesc". Sunt cuvintele cu care Jean-Claude Juncker si-a incheiat introducerea de la conferinta de presa, reusind cu greu sa duca fraza pana la capat, cu o voce incarcata de emotie.Mastodont al vietii politice europene, fostul premier luxemburghez si fostul presedinte al Eurogrupului, Juncker a participat joi si vineri la cel de al 148-lea summit european, potrivit propriei numaratori."Veti vedea ca voi fi singurul care va putea spune ca a asistat la aproape 150 de consilii europene", le-a spus el jurnalistilor, cu obisnuita lui ironie.Mandatul lui Jean-Claude Juncker, inceput in 2014, ar urma sa se incheie pe 31 octombrie. Dificultatile celei care ii va succeda, Ursula von der Leyen, in a forma o noua echipa, vor face ca el sa-si asume inca o luna de interimat.El a salutat "complicitatea" sa cu Donald Tusk, presedintele Consiliului European, organism care reuneste sefii de stat si de guvern din UE. Fostul premier polonez, aflat si el in post din 2014, ii va lasa locul belgianului Charles Michel la jumatatea lunii decembrie.El i-a multumit lui Jean-Claude Juncker pentru "prietenia noastra, loialitatea ta, solidaritatea ta si pentru marea noastra cooperare".Intrebati despre mostenirea pe care o lasa in urma, cei doi au preferat umorul unor bilanturi, pe care vor avea cu siguranta ocazia sa le realizeze mai aproape de incheierea propriu-zisa a mandatelor lor."Ar dura prea mult sa prezint toate succesele mele si daca adaugam si esecurile, ar trebui sa stam aici pana maine dimineata", a spus Jean-Claude Juncker."Nu este cel mai bun moment pentru a vorbi despre mostenirea noastra. Pentru el ar dura prea mult, pentru mine ar fi prea scurt", a spus la randul lui Donald Tusk.Cei doi politicieni au fost aplaudati de ziaristi la sfarsitul conferintei de presa comune, noteaza AFP.