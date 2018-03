Ultima suta de metri pentru formarea guvernului de la Berlin: social-democratii aproba acordul cu partidul lui Merkel UPDATE Rezultate oficiale

Update

Ziare.

com

Surse din cadrul SPD, citate de, spun ca majoritatea membrilor formatiunii de centru-stanga au votat in favoarea prelungirii coalitiei cu Uniunea Crestin-Democrata.Peste 78% din membrii partidului de centru-stanga au participat la scrutinul intern.Dintre cei peste 366.000 de membri SPD care si-au exprimat votul, peste 66% au votat pentru noul acord cu CDU, fapt care inseamna continuarea marii coalitii intre cele doua formatiuni, informeaza Suddeutsche Zeitung si agentia de stiri Dpa.Membrii Partidului Social-Democrat (SPD) au fost chemati sa se pronunte pana vineri daca sustin ori nu prelungirea coalitiei cu formatiunea Angelei Merkel.La inceputul lunii februarie, Uniunea Crestin-Democrata si Partidul Social Democrat au incheiat un nou acord de guvernare , negociatorii convenind asupra impartirii ministerelor cheie, unul dintre ultimele obstacole din calea formarii unui Guvern.Atunci, Angela Merkel declara ca intelegerea ofera bazele "unui guvern bun si stabil", in timp ce Martin Schulz le-a multumit crestin-democratilor ca au acceptat compromisuri dificile. El a mai precizat, intr-un mesaj postat pe retelele de socializare, ca germanii au de castigat in urma acestui acord. Conform intelegerii, SPD ar urma sa conduca sase ministere, inclusiv pe cel al Finantelor si pe cel de Externe.Citeste si Merkel s-a inteles cu socialistii, dar face concesii majore pentru un nou mandat