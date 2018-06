Uniti in dezacord

Ziare.

Discutia a durat mai mult decat era prevazut. Insa abordarea complet diferita a acordului nuclear cu Iranul este la fel de frapanta ca inaintea convorbirilor. Cancelarul german Angela Merkel si premierul israelian Benjamin Netanyahu continua sa urmeze strategii diferite in chestiunea intelegerii privind programul nuclear al Iranului.Ambele parti resping categoric o prezenta a Iranului in Siria. "Respingem lucrul acesta in cei mai stricti termeni", a afirmat Angela Merkel legat de prezenta combatantilor siiti din Iran in tara invecinata Israelului. Premierul Benjamin Netanyahu a sugerat un scenariu de groaza conform caruia Iranul si-ar putea spori trupele in Siria de la 18.000 la 80.000 de luptatori, iar Siria, preponderent sunita, ar putea fi marcata de un razboi religios si alte valuri de refugiati ar putea lua calea Europei.Evaluarea situatiei din Siria a fost umbrita de controversa in jurul acordului nuclear cu Iranul. Scurta vizita a premierului israelian cu opriri la Berlin, Paris si Londra vizeaza mai ales determinarea europenilor sa renunte la intelegerea incheiata cu Teheranul. Fiindca, dupa retragerea SUA din acord, seful guvernului israelian isi doreste un sfarsit al pactului. Dar Berlinul a remarcat ca Netanyahu nu si-a justificat aceasta cerere prin inaintarea unei ample documentatii care sa fi atestat faptul ca Iranul continua cercetarile in vederea producerii bombei atomice.In schimb, el a vorbit despre sumele mari de bani si despre cooperarea economica a Iranului cu numeroase tari pe care acordul nuclear i le-ar fi asigurat Teheranului. Netanyahu a mai amintit si despre amenintarea unui Iran tot mai puternic la adresa altor tari din lumea araba.Desi aflat acasa sub presiunea unor acuzatii de coruptie fondate, premierul israelian s-a referit si la presupusa intentie a Iranului de a distruge Israelul. "Iranul indeamna la distrugerea noastra", a spus Netanyahu. Tara ar intentiona "sa puna in aplicare acest genocid" cu ajutorul armelor nucleare."Obiectivul consta in impiedicarea Iranului de a obtine arme nucleare vreodata", a declarat Angela Merkel care a reafirmat dreptul statului israelian la existenta ca "ratiune de stat" a Germaniei - un termen recurent in discursul politic al sefei executivului de la Berlin. Insa asupra cailor privind impiedicarea Teheranului sa dezvolte arme nucleare exista dezacorduri majore intre Merkel si omologul sau din Israel.Daca guvernul de la Berlin - care tine la vechiul sistem de abordare pe cale diplomatica si presiuni din partea comunitatii internationale - vrea sa aiba succes (si sa impiedice astfel o escaladare dramatica a situatiei in regiune), atunci are nevoie de o politica externa sustinuta si de parteneri puternici.Are Merkel forta politica pe plan extern necesara? In alianta cu europenii (slabiti) si cu multi parteneri internationali? Sefa cabinetului de la Berlin are de infruntat criza europeana, trebuie sa faca fata rupturii cu SUA si este unul dintre cei mai importanti actori politici ai occidentului fata de Rusia lui Putin. Scurta intrevedere cu Netanyahu a aratat ca presiunile asupra unui cancelar destul de slabit in afacerile externe cresc.O imagine sugestiva ne-a fost oferita la conferinta de presa comuna a celor doi oameni politici. Netanyahu a avut in continuu probleme cu castile, cu traducerea simultana a declaratiilor lui Merkel. Sugestiva a fost si intalnirea de pe aeroportul Berlin Tegel. Acolo oaspetele din Israel l-a intalnit pe noul ambasador american la Berlin, Richard Grenell, care - intr-un gest extrem de neobisnuit - i-a solicitat premierului israelian o convorbire. Grenell este ambasador, dar nu si diplomat. El pare a dori o abordare ofensiva fata de politica sefei executivului de la Berlin. Or, lucrul acesta va face si mai dificila marea provocare in politica externa, care necesita o Europa puternica.