Germania il avertizeaza pe Donald Trump ca va pierde aliatii daca se apropie de Vladimir Putin

Ziare.

com

Donald Trump este criticat frecvent pentru relatia buna cu Vladimir Putin, mai ales in contextul acuzatiilor privind influenta pe care Rusia a avut-o asupra rezultatului scrutinului prezidential din Statele Unite. Cei doi urmeaza sa aiba luni o noua intrevedere, in Helsinki.Ministrul german de Externe, Heiko Maas, i-a atras atentia lui Donald Trump inaintea intrevederii cu liderul de la Kremlin. "Dialogul aduce claritate. Dar din sistemul de coordonare cu presedintele Trump lipseste claritatea. Atunci cand iti ofensezi partenerii, in final riscul este sa pierzi. Acordurile unilaterale adoptate in detrimentul partenerilor vor avea efectul ca Statele Unite vor avea de pierdut", a afirmat Heiko Maas, citat de publicatiile germane Bild am Sonntag si Die Zeit.Heiko Maas a exprimat speranta ca Donald Trump va aborda macar tema reducerii proliferarii nucleare cu Vladimir Putin. "Ar fi un progres daca aceasta intalnire va genera un impuls pentru dezarmarea nucleara", a subliniat Heiko Maas.Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat miercuri ca a avut o intrevedere "extraordinara" cu Angela Merkel, cancelarul Germaniei, catalogand drept "foarte bune" relatiile bilaterale, desi criticase dur Berlinul din cauza legaturilor cu Moscova."Avem o relatie foarte, foarte buna", a declarat Donald Trump, potrivit publicatiei germane Die Welt, dupa intrevederea bilaterala pe care a avut-o cu Angela Merkel cu ocazia summitului NATO de la Bruxelles. "Am avut o intrevedere extraordinara, am discutat despre bugetele alocate apararii si despre relatiile comerciale", a precizat Donald Trump.Cu cateva ore inaintea intrevederii cu Angela Merkel, Donald Trump afirmase, de fata cu Jens Stoltenberg, secretarul general NATO: "Germania este controlata in totalitate de Rusia, deoarece primeste 60%-70% din energie din Rusia si o noua conducta de gaz; sa imi spuneti daca aceasta situatie este adecvata, deoarece eu cred ca nu este, cred ca este un lucru foarte rau pentru Alianta Nord-Atlantica".Donald Trump a criticat-o in mai multe randuri pe Angela Merkel din cauza politicilor in materie de imigratie si practicilor comerciale.