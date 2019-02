Merkel a aparat relatia Germaniei cu Rusia in fata fiicei lui Trump

Ziare.

Adresandu-se unei audiente in care se afla si Ivanka Trump, fiica presedintelui american Donald Trump, Angela Merkel a aparat proiectul noului gazoduct Nord Stream 2, intre Rusia si Germania, criticat de liderul de la Casa Alba , transmite Reuters.Trump a acuzat Germania ca este captiva fata de Rusia, din cauza dependentei energetice de aceasta tara, insa Merkel a argumentat: "Daca in timpul Razboiului Rece (...) am importat mari cantitati de gaz rusesc, nu inteleg de ce vremurile ar trebuie sa mult mai grele astazi, asa incat putem spune: Rusia ramane un partener"."Vrem sa facem Rusia dependenta doar de China?", a intrebat ea. "Este acesta interesul nostru european? Nu cred nici acest lucru", a continuat sefa guvernului german.In timpul sesiunii de intrebari si raspunsuri care a urmat, Angela Merkel a subliniat ca ar fi gresit ca Rusia sa fie exclusa politic. "Din punct de vedere geostrategic, Europa nu poate avea un interes in taierea tuturor relatiilor cu Rusia", a afirmat ea.Angela Merkel a pus sub semnul intrebarii daca decizia SUA de a iesi din acordul nuclear cu Teheranul si de a se retrage militar din Siria constituie cel mai mod de a aborda problema Iranului."Singura intrebare este cum ne atingem obiectivul comun (...) Facem aceasta punand capat acordului sau folosind mica parghie pe care o mai avem (prin intermediul acordului nuclear)? Aceasta este o chestiune tactica", a mai spus Merkel.Amintim ca Germania a respins vineri apelul americanilor de a rupe acordul cu Iranul Raspunzand intrebarii referitoare la relatiile internationale, pusa de organizatorii conferintei --, Merkel a raspuns, in aplauzele zgomotoase ale publicului: "Doar noi toti, impreuna".