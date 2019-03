Merkel se distanteaza de Macron in privinta Europei: Punctele de divergenta

Parlamentul de la Strasbourg

Critici franceze

Ziare.

com

Cancelarul german si-a exprimat in mod public, luni, sustinerea fata de propuneri ale partidului sau conservator cu privire la Europa, care se delimiteaza de cele ale presedintelui francez si promoveaza un mandat european unic la Consiliul de Securitate al ONU, relateaza AFP."Cred ca este vorba despre un concept foarte bun in viitor", a declarat cancelarul german la Berlin despre planuri cu privire la Uniunea Europeana (UE) publicate in acest weekend de cea care a inlocuit-o, in decembrie, la conducerea partidului democrat-crestin german CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer - supranumita AKK - si care este favorita in a-i succeda la putere mai tarziu, in 2021.Intre aceste propuneri - care se vor un raspuns ideilor cu privire la Europa prezentate recent de catre Emmanuel Macron - se afla crearea unui singur mandat european in Consiliul de Securitate al ONU.Merkel a subliniat ca acest mandat are vocatia "sa reuneasca vocile europenilor in Consiliul de Securitate al ONU" si, astfel, sa conduca la disparitia mandatului pe care-l detine Franta singura de la sfarsitul celui de-Al Doilea Razboi Mondial.Aceasta perspectiva risca sa fie dificil de acceptat la Paris."Faptul ca Franta este sceptica pe tema unui mandat european la ONU este cunoscut", s-a limitat sa spuna Merkel, intrebata in acest sens intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau leton.Promovand o asemenea evolutie, Merkel si CDU se raliaza unei idei deja aparate de catre partenerul sau minoritar de coalitie, Partidul Social Democrat (SPD).Acest subiect nu este singurul cu un potential conflictual cu Franta in programul european al conservatorilor germani.Ei cer, de asemenea, o desfiintare a Parlamentului European (PE) de la Strasbourg, aparat de Franta, care risca sa se trezeasca astfel foarte izolata in acest subiect."Noi trebuie sa luam de asemenea decizii prea mult timp amanate si sa abolim anacromismele. Asta este valabil in regruparea Parlamentului European (PE) la sediul sau de la Bruxelles", a subliniat "AKK".Proiectul sau se opune, in plus, unui salariu minim european, propus europenilor de catre Emmanuel Macron in cadrul unui "scut social", sau oricarei mutualizari a datoriilor in Europa, in contextul in care seful statului francez militeaza cu ardoare in favoarea infiintarii unui buget semnificativ al zonei euro vizand sa finanteze in comun proiecte de viitor.Diferentele intre proiectele german si francez este necesar trebuie privite in contextul campaniei electorale in vederea alegerilor europene, in care formatiunile lui Macron si Merkel sunt rivale.La Republique en Marche (LRM), partidul fondat de Emmanuel Macron, va face front comun cu liberalii, in plan european, in timp ce Uniunea Crestin Democrata (CDU) a Angelei Merkel face campanie impreuna cu conservatorii din cadrul Partidului Popular European (PPE), din care fac parte si Partidul Les Republicains (LR, dreapta), aflat in opozitie in Franta.Acest lucru nu impiedica insa ca raspunsul german dat propunerilor recente ale presedintelui francez sa capete alura unei respingeri, la cateva saptamani dupa sarbatorirea unui nou tratat de cooperare franco-german, semnat la sfarsitul lui ianuarie la Aachen/Aix-la-Chapelle.Un purtator de cuvant al Guvernului francez, Benjamin Griveaux, a incercat luni sa relativizeze importanta disensiunilor, evocand doar "trei puncte de divergenta" - si anume pe tema salariului minim, a mandatului la ONU si sediului PE de la Strasbourg.Ministrul francez al Afacerilor Europene, Nathalie Loiseau, a criticat, insa, in mod clar, refuzul dreptei germane de mutualizare a datoriilor."Atunci cand aud in continuare ca nu trebuie mutualizate riscurile, asta inseamna ca nu ne miscam, ca nu schimbam nimic, iar la viitoarea criza, in toiul panicii, ne vom da seama ca trebuie sa facem ceva", a subliniat ea luni, intervievata de France Inter/Le Monde/France Televisions.