Ambasadorul Maltei in Finlanda o compara pe Merkel cu Hitler

Ambasadorul afirmase ca "l-am oprit pe Hitler in urma cu 75 de ani. Cine o va opri pe Merkel? Ea a realizat visul lui Hitler de a controla Europa".Autoritatile malteze au cerut scuze Germaniei, a precizat ministrul de Externe al Maltei, Evarist Bartolo, scrie cotidianul La libre Belgique, citand Times of Malta.Potrivit jurnalistului de investigatie Matthew Caruana Galizia, fiul lui Daphne Caruana Galizia - jurnalista asasinata in octombrie 2017 -, ambasadorul a fost numit in post dupa ce a sprijinit financiar Partidul Laburist, aflat la putere in Malta.