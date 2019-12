Angela Merkel gaseste cuvintele potrivite la Auschwitz: Nu avem voie sa uitam vreodata si nici sa relativizam

Ziare.

De mai multi ani, tot mai multe voci in Germania sustin ca trecutul ar trebui dat odata uitarii si ca ar trebui sa se termine si cu sentimentul de vinovatie acumulat de pe urma regimului nazist.Simultan, se inmultesc atacurile asupra evreilor din Germania. Cele doua aspecte sunt legate desigur unul de celalalt.In urma cu doua luni, doua persoane au fost ucise de un extremist de dreapta care a vrut sa ia cu asalt o sinagoga din orasul Halle plina cu credinciosi de cea mai importanta sarbatoare religioasa pentru evrei. Doar niste circumstante fericite au facut ca o baie de sange sa fie evitata.Evreii din Germania trebuie sa se teama din nou pentru viata lor. Ce adevar ingrozitor!Se potriveste cu personalitatea pragmatica si modesta a cancelarei federale faptul ca prima ei vizita la lagarul nazist de exterminare a avut loc la invitatia fundatiei Auschwitz-Birkenau.Fundatia are ca scop pastrarea memorialului. In mod corespunzator, discursul doamnei Merkel s-a bazat pe teza ca amintirea si responsabilitatea speciala a Germaniei nu se vor incheia niciodata. Istoria trebuie repovestita - "iar si iar, mereu"."Auschwitz a fost un lagar de exterminare operat de germani." Aceasta responsabilitate va ramane mereu parte a identitatii nationale si nu va inceta niciodata sa existe.Toti cei care au vizitat pana acum Auschwitz pot sa-si imagineze ce greu trebuie sa-i fie unei sefe de guvern germane sa gaseasca acolo cuvintele potrivite. Angela Merkel a reusit sa o faca.Nu a ramas impietrita de vina, fara cuvinte. Ci a extras din trecut optiuni de actiune foarte clare pentru prezent. Nu ar fi doar retorica, atunci cand se atrage azi atentia ca intoleranta poate duce la noi crime, a spus Merkel. Si azi sunt la ordinea zilei rasismul si crimele motivate de ura.Antisemitismul ar ameninta in prezent viata evreilor din Germania si Europa. Iar Auschwitz ne obliga pe toti sa aparam demnitatea aproapelui nostru. "Nu avem voie sa uitam vreodata, sa tragem vreodata linie. Si nici sa relativizam."Angela Merkel este de 14 ani cancelara a Germaniei iar solidaritatea ei constienta cu comunitatea evreiasca si avertismentele privind ororile naziste au fost o parte solida din mandatul ei de sefa a guvernului de la Berlin.S-a aflat de cinci ora in vizita la Memorialul israelian al Holocaustului Yad Vashem, in 2009 a fost alaturi de presedintele american Barack Obama in lagarul de concentrare Buchenwald, in 2013 a vizitat lagarul de la Dachau alaturi de supravietuitori ai acestuia, in 2015 a fost din nou la Dachau la implinirea a 70 de ani de la eliberarea acestui lagar de exterminare.Acum s-a aflat in premiera la Auschwitz in calitate de cancelara: la lagarul care simbolizeaza mai mult decat orice alt loc crimele naziste, o metafora pentru uciderea industrializata a oamenilor. Peste un milion de oameni au fost omorati la Auschwitz.Este suparator si rusinos pentru mine ca cetatean german sa afirm ca, acum mai mult decat oricand de la crearea Republicii Federale, a fost un semnal important ca doamna Merkel s-a deplasat tocmai la Auschwitz.Acum, intr-o perioada in care antisemitismul si sentimentele nationaliste au revenit in Parlamentul german si redevin acceptabile in societate - acum cand evreii se tem din nou pentru vietile lor, pe strazi si in sinagogile din Germania.