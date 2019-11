Angela Merkel ii promite Indiei un miliard de euro ca ajutor in lupta impotriva poluarii

Ziare.

Angela Merkel a sosit joi seara pentru o vizita cu caracter economic intr-un New Delhi "in" din cauza unui varf de poluare atmosferica alimentata inclusiv de arderile de vegetatie uscata din agricultura., a promis cancelarul federal german intr-un discurs transmis sambata de presa indiana. "Aceste autobuze diesel trebuie sa fie inlocuite de autobuze electrice si oricine a simtit poluarea din Delhi are argumente foarte bune pentru a pleda in favoarea acestei inlocuiri", a adaugat Merkel, unul dintre primii oficiali straini care s-a exprimat public asupra poluarii din India.Merkel a asistat vineri la o parada alaturi de premierul indian Narendra Modi.New Delhi, cu o populatie de 25 de milioane de locuitori, a fost clasat in ultimii ani printre orasele cele mai poluate din lume. Principalele cauze sunt emisiile vehiculelor si activitatile industriale, praful provenit de pe santiere si arderea miristilor.