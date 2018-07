Angela Merkel reactioneaza la acuzatiile lui Donald Trump: Germania ia propriile decizii

Ziare.

"Am experimentat o parte a Germaniei controlate de Uniunea Sovietica si sunt foarte fericita astazi ca suntem uniti in libertate in cadrul Republicii Federale Germania si astfel putem sa ne determinam propriile politici si sa luam propriile decizii si asta este foarte bine", a declarat cancelarul german.Merkel urmeaza sa aiba miercuri o intrevedere privata cu Trump, pe marginea summitului NATO de la Bruxelles, informeaza agentia The Associated Press.Amintim ca miercuri presedintele american Donald Trump a atacat puternic Germania, afirmand ca tara este "in totalitate controlata" de Moscova din cauza dependentei de hidrocarburile rusesti."Germania este in totalitate controlata de Rusia (...) Vor procura intre 60 si 70% din energia lor de la Rusia si un nou gazoduct, sa-mi spui daca asa ceva este adecvat pentru ca eu cred ca nu este", a declarat Trump la un mic-dejun oficial cu Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO.Iata aici mai multe detalii: Trump ataca puternic Germania. Este prizoniera Moscovei. Incheie acorduri masive pentru petrol si gaze cu Rusia