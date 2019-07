Bild acuza partidul lui Merkel de cenzura privind tremuratul necontrolat al cancelarului

Ziare.

Pe site-ul sau, jurnalul a comentat faptul ca Uniunea Crestin-Democrata (CDU) se poarta "de parca Angela Merkel nu a avut niciodata trei episoade de tremurat", relateaza AFP.In timp ce presa germana si internationala isi pun intrebari legate de starea de sanatate a cancelarului, jurnalul puternicului grup de presa Axel Springer a dezvaluit ca aceste incidente sunt "un subiect tabu" in randul CDU.Partidul pe care Angela Merkel l-a condus pana in decembrie nu considera necesar sa le includa in revista presei trimisa in fiecare dimineata tuturor responsabililor sai.Aceste "misterioase crize de tremurat", dupa cum scrie Bild, sunt, totusi, "subiectul numarul unu din presa germana".Joi, Angela Merkel, care va implini 65 de ani in cateva zile, a stat asezata in timpul ceremoniei de primire a omoloagei sale daneze, Mette Frederiksen, la o zi dupa ce tremurase in mod vizibil in public, pentru a treia oara in ultimele trei saptamani.Cancelarul, la putere de 14 ani, a dat asigurari miercuri ca se simte "foarte bine".Ea a atribuit incidentul unei reactii psihosomatice legate de anxietatea suscitata de prima criza impresionanta de tremurat.Potrivit Bild, Angela Merkel a efectuat controale medicale aprofundate, in special de sange, dupa un prim incident in prezenta presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, pe care ea l-a pus pe seama unei deshidratari legate de caldura puternica de la acel moment de la Berlin.