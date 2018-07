Criza guvernamentala in Germania? Ministrul de Interne insista asupra controalelor mai dure la granite, masura care il va aduce in conflict cu Merkel

Ziare.

com

Seehofer, care este si ministrul de interne al Germaniei, a spus ca discutiile pe care le-a avut sambata noaptea cu Merkel nu au avut niciun efect, a mentionat sursa citata.Merkel spera ca acordul convenit la Bruxelles ii va imbuna pe aliatii sai bavarezi, care cer o inasprire semnificativa a politicii de imigrare a Germaniei. Acordul, convenit in cursul diminetii de vineri dupa negocieri maraton intre liderii din UE, prevede crearea pe baza voluntara a unor centre controlate de gestionare a migrantilor, mai intai in Europa, iar apoi in nordul Africii.Angela Merkel a declarat de asemenea ca doreste ca partidul sau Uniunea Crestin-Democrata (CDU) si aliatii sai bavarezii sa continue sa lucreze impreuna."Impartasesc obiectivul CSU de a reduce, pe de o parte, numarul de imigranti adusi in Europa de catre contrabandisti; pe de alta parte, impartasesc si opinia ca solicitantii de azil nu pot pur si simplu sa aleaga tara in care doresc sa mearga ", a declarat duminica Angela Merkel intr-un interviu acordat televiziunii germane ZDF, subliniind dorinta de a colabora cu CSU.Diferendele cu CSU se refera doar la modul in care sa se realizeze reducerea migratiei, nu la scopul ca atare, a precizat Merkel.Un membru important al Uniunii Crestin-Sociale din Bavaria, formatiunea aliata a Uniunii Crestin-Democrate a cancelarului german Angela Merkel, a salutat vineri cu precautie acordul privind migratia convenit de liderii europeni la summitul de la Bruxelles, nefiind insa clar deocamdata daca partidul sau considera suficienta aceasta intelegere, noteaza Reuters si dpa.Liderii CSU i-au dat Angelei Merkel termen pana la sfarsitul lunii iunie sa gaseasca un acord european privind migratia, in caz contrar ministrul de interne Horst Seehofer, din partea CSU, amenintand ca va introduce unilateral controale mai dure asupra migrantilor la granita. Acest lucru ar putea zgudui alianta veche de decenii cu CDU, riscand chiar sa duca la prabusirea guvernului format doar de trei luni.